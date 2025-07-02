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從小米、宇樹聘師資！武漢大學成立機器人學院 將招收90名新生

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
武漢大學機器人學院成立大會2日在該校舉行。圖／取自極目新聞
武漢大學機器人學院成立大會2日在該校舉行。圖／取自極目新聞

武漢大學機器人學院成立大會2日在該校舉行，該學院將從小米、宇樹、樂聚、優必選等機器人、智慧製造頭部（頂尖）企業聘請10名產業教授。這是繼去年3月武漢大學宣布成立機器人系之後，在機器人領域教育與科學研究的又一重大進展。

據湖北日報，武大機器人學院執行院長肖曉暉教授在會上介紹，新成立的機器人學院今年將招收90名本科（大學部）新生，將依託武大多學科交叉優勢，融合控制、機械、測繪遙感、電信、人工智慧等學科力量，為機器人領域新興交叉學科的探索、培育，提供強有力的支撐。

2024年3月，武漢大學聯合小米宣布成立機器人系，並設立「機器人技術」碩士專業，啟動以機器人為主要方向和特色的研究生培養工作，培養具備「理論研究、技術探索、應用創新」能力的新時代機器人領域高水準人才。

據目前規劃，該學院將紮根機器人平台設計、機器人規劃控制、機器人感知互動、機器人智能決策四大基礎研究方向；並聚焦「機器人+工程應用」、「機器人+空天地海資訊」、「機器人+智能醫療」、「機器人+數字（數位）人文」四大特色發展方向。

近年武漢大學在機器人技術人才培養取得豐碩成果。如該校學生在2023年中國機器人及人工智慧大賽斬獲2項國家一等獎；2024中國機器人暨RoboCup世界盃中國賽中斬獲3項一等獎，在大陸各高校中名列前茅；2024年，武大聯合小米集團承辦大學生電腦系統能力大賽智能系統創新設計賽，吸引了中國大陸與海外200多支隊伍參賽。

武漢 高校

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