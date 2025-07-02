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上海乍浦路 章子怡新戲「醬園弄」影迷打卡地

中央社／ 上海2日電

香港導演陳可辛執導、中國知名女星章子怡主演電影「醬園弄‧懸案」掀起取景地上海乍浦路打卡潮，附近店家看好暑假消費旺季到來，將帶來更多人流與效益。

第27屆上海國際電影節開幕片為「醬園弄‧懸案」，在首次亮相後，於6月21日全面上映。這部電影60%場景在乍浦路取景拍攝，2024年拍攝期間聚集大量關注目光；戲拍完了、布景拆了，乍浦路順勢調整定位為風貌影視街。

乍浦路一帶為舊街區，留有數棟歷史建築，乍浦路、海寧路口的勝利電影院坐落將近百年時間。這家電影院原名好萊塢大戲院，在1929年2月11日開幕，於1949年後更名為勝利電影院，2023年經過修繕後重新開放。

劇組於拍攝期間試圖還原1940年代上海街景；在搭景撤出街區後，當地政府單位於去年下半年陸續引入餐飲、服飾等店家，期待結合風貌保護、文旅創新等概念，將城市「煙火氣」帶進乍浦路，創造消費潛力。

「還行！生意還行」，乍浦路附近店家對中央社記者說，乍浦路由於做為電影取景地，確實有帶來一些人潮增加，目前營業算是「還可以」，比較看好暑假出遊旺季，有機會帶來更多人流與效益。

一名看過電影的遊客說，由於電影標榜改編自真人真事，所以對於電影拍攝取景地、真實故事發生地等背景挺有興趣的，於是到乍浦路一帶走走看看；可惜那面寫有「醬園」大字的布景牆，早先拆掉了。

影視作品經常成為上海的城市行銷跳板，在帶動話題後如何走得長遠才是難題。先前在電視劇「繁花」帶動下，黃河路一度成為劇迷朝聖地，店家也打出「寶總泡飯」、「汪小姐年糕」等宣傳，掀起排隊潮，待「全劇終」後，熱鬧街景終歸回到平常。

上海 影視 電影院

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