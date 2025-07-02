快訊

台幣狂升投資風險分散要進化 調整股債配、多留意黃金

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

拉警報！大陸進入主汛期 7月至8月「北澇南旱」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受持續強降雨影響，廣西多地日前遭遇洪澇災害，圖為廣西融安縣。（新華社）
受持續強降雨影響，廣西多地日前遭遇洪澇災害，圖為廣西融安縣。（新華社）

大陸水利部發布，今年7至8月，大陸總體呈現「北澇南旱」格局，北方洪澇偏重，局地暴雨洪澇事件多發重發，有較強颱風北上影響北方地區，長江中游洞庭湖、鄱陽湖水系及錢塘江、閩江則可能出現階段性乾旱。

澎湃新聞報導，大陸水利部預測，從7月1日起全面進入主汛期，黃河中下游、淮河流域沂沭泗水系、海河流域漳衛河、子牙河、大清河、永定河、松遼流域遼河、渾太河、和松花江吉林段等可能發生洪水，有4至5個颱風可能登陸或明顯影響大陸；長江流域中游洞庭湖鄱陽湖水系、浙江錢塘江和福建閩江、新疆中北部等可能出現階段性乾旱。

大陸國家防汛抗旱總指揮部副總指揮、水利部部長李國英主持專題會商，並與長江、黃河、淮河、海河、珠江、松遼水利委員會和太湖流域管理局視訊連線，分析研判7至8月全大陸汛旱情形勢，並安排部署主汛期水旱災害防禦工作。

李國英要求即日啟動主汛期「周會商+場次洪水會商」機制，全面落實水旱災害防禦工作體系。

李國英強調，要進一步樹牢底線思維、極限思維，強化風險意識、憂患意識，錨定人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊和確保城鄉居民供水安全、灌區農作物時令灌溉用水需求、規模化養殖用水安全的目標，超前動作、精準措施，提前做好各項應對準備。

洪水 鄱陽湖 颱風

延伸閱讀

陸兩家GPU獨角獸 拚上市

凱博觀點／賠售大陸股權 留意繳 CFC 營所稅

陸晶圓代工產能2030超台 外媒：話語權正在轉移

陸水利部：7至8月「北澇南旱」 北方洪災多且有強颱

相關新聞

拉警報！大陸進入主汛期 7月至8月「北澇南旱」

大陸水利部發布，今年7至8月，大陸總體呈現「北澇南旱」格局，北方洪澇偏重，局地暴雨洪澇事件多發重發，有較強颱風北上影響北...

今年15件起火冒煙事件！陸機場嚴查旅客不合規行動電源「日截上千個」

大陸民航局6月底突宣布在機場攔截不合規的充電寶（行動電源），導致許多旅客隨身攜帶的充電寶幾乎都因「不合規」被截留在機場。...

上海飛東京航班10分鐘驟降8000米！日航道歉：增壓系統出現異常

日本航空公司（日航）一班由上海飛往東京成田的航班出現驚魂事件，大陸媒體指飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧，後來飛機備降於日本大阪的關西機場。日航1日（周二）發布事件聲明，並向該航班的乘客道歉。

全球首個「人形機器人運動會」 北京8月開賽

「2025世界人形機器人運動會」將於8月14日至17日在大陸國家速滑館「冰絲帶」舉行，項目包括田徑、足球、武術、自由體操...

穿「外骨骼機器人」省力登長城

北京居庸關長城景區近日引入「外骨骼機器人」，不少遊客體驗後表示，爬長城輕鬆了很多。

VR穿越三星堆 無錫掀德陽熱

近日，四川德陽城市品牌推廣（無錫站）活動在太湖之濱舉行。「臻·選德陽」等主題推介全景亮相，讓無錫市民近距離感受古蜀文明之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。