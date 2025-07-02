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拉警報！大陸進入主汛期 7月至8月「北澇南旱」
大陸水利部發布，今年7至8月，大陸總體呈現「北澇南旱」格局，北方洪澇偏重，局地暴雨洪澇事件多發重發，有較強颱風北上影響北方地區，長江中游洞庭湖、鄱陽湖水系及錢塘江、閩江則可能出現階段性乾旱。
澎湃新聞報導，大陸水利部預測，從7月1日起全面進入主汛期，黃河中下游、淮河流域沂沭泗水系、海河流域漳衛河、子牙河、大清河、永定河、松遼流域遼河、渾太河、和松花江吉林段等可能發生洪水，有4至5個颱風可能登陸或明顯影響大陸；長江流域中游洞庭湖鄱陽湖水系、浙江錢塘江和福建閩江、新疆中北部等可能出現階段性乾旱。
大陸國家防汛抗旱總指揮部副總指揮、水利部部長李國英主持專題會商，並與長江、黃河、淮河、海河、珠江、松遼水利委員會和太湖流域管理局視訊連線，分析研判7至8月全大陸汛旱情形勢，並安排部署主汛期水旱災害防禦工作。
李國英要求即日啟動主汛期「周會商+場次洪水會商」機制，全面落實水旱災害防禦工作體系。
李國英強調，要進一步樹牢底線思維、極限思維，強化風險意識、憂患意識，錨定人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊和確保城鄉居民供水安全、灌區農作物時令灌溉用水需求、規模化養殖用水安全的目標，超前動作、精準措施，提前做好各項應對準備。
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