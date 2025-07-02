拉警報！大陸進入主汛期 7月至8月「北澇南旱」

日本航空公司（日航）一班由上海飛往東京成田的航班出現驚魂事件，大陸媒體指飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧，後來飛機備降於日本大阪的關西機場。日航1日（周二）發布事件聲明，並向該航班的乘客道歉。

2025-07-02 08:27