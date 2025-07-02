今年15件起火冒煙事件！陸機場嚴查旅客不合規行動電源「日截上千個」

大陸民航局6月底突宣布在機場攔截不合規的充電寶（行動電源），導致許多旅客隨身攜帶的充電寶幾乎都因「不合規」被截留在機場。民航局最新回應指，光在今年上半年大陸民航就發生15起充電寶起火冒煙事故，嚴查充電寶刻不容緩。

大陸民航局6月26日突發布緊急通知指，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。事實上，自26日一發布的當下就有許多機場開始執行攔查任務，許多旅客措手不及，大陸國內的每座機場每天都有上千個充電寶被攔。

大陸民航指充電寶必須符合3C標識，指的是China Compulsory Certification，是一個由「CCC」3個字母組成的特殊圖案，是中國強制性產品認證。

人民日報今天（2日）報導，訪問中國民航局有關負責人解說為何有此緊急通知表示，截至目前，2025年中國民航已發生15起旅客充電寶起火冒煙的事件，給航空安全和旅客生命財產造成了嚴重威脅，民航局對航空運輸必須採取「零容忍」。

發布這項緊急通知有多方面考慮：一是今年以來，全球民航發生多起由旅客攜帶充電寶引發的不安全事件。1月28日，一架釜山航空的飛機由於旅客行李中的充電寶引發火災事故，致使飛機行李架燒穿，機體嚴重受損。3月20日，香港航空一架杭州飛往香港的飛機，行李架中的充電寶燃燒導致行李架起火，後航班備降至福州長樂機場。

二是充電寶中含有的鋰電池具有固有的危險性。鋰電池一旦受到外部因素干擾，如高溫、擠壓、碰撞等，極易引發內部短路，進而產生大量熱量。當熱量積累到一定程度，可能引發電池的熱失控，導致起火、爆炸，且過程具有起火快、威力大、撲滅難等特點。

三是電池產品品質參差不齊。近期，大陸國家市場監管總局通報移動電源品質國家監督抽查情況，在抽查的149批次移動電源中，發現有65批次產品不合格，不合格率占比達43.6%。目前，市場上充電寶的生產廠家眾多，一些假冒偽劣的充電寶，內部電池的電解液品質差、隔膜性能不佳，容易出現漏液、短路等問題。有的充電寶在設計和製造過程中，未充分考慮安全保護措施，缺乏有效的過充、過放、短路保護功能，在使用時存在較大安全隱患。如果這些品質不過關的充電寶被攜帶上飛機，將極大增加航空運輸安全風險。

人民日報記者問，為何民航部門發布的緊急通知沒有設置分步管控的「緩衝期」，比如先禁止被召回批次的充電寶，再禁止未被召回、但沒有3C標識的充電寶？

民航局負責人解釋，目前，國家市場監管總局已對存在品質問題的充電寶，採取撤銷或暫停3C認證等監管措施，而充電寶召回工作，需要一定時間過程，在此期間，存在安全隱患的產品一旦進入航空運輸環節，將對航空器、旅客及客艙安全構成嚴重威脅。出於航空安全風險管控的緊迫性，經綜合評估執行可行性及運輸風險的嚴重性，最大限度降低航空運輸中的充電寶帶來的安全隱患而發布此通知。