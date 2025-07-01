香港移交28周年 李家超：統籌好安全與發展

香港主權移交和特區建成廿八周年，港府昨舉辦升旗儀式和慶祝酒會。大批民眾上街，享受免費交通、免費開放的文化場所和打折的餐飲。香港特首李家超稱，現今地緣政治風雲變幻，不確定性不斷增加，香港要提供安全和確定性，但他「寧願做艱難的改革者，都不能做安逸的停滯者」。

港府與往年一樣，在特區周年紀念日第一件事是舉行升旗禮。灣仔金紫荊廣場早上八時舉行升旗儀式，出席者包括中港官員、香港議員和各界名流。香港三位前特首曾蔭權、梁振英和林鄭月娥也到場。

升旗儀式後，港府在灣仔會展中心舉行慶祝酒會，李家超主禮時說，港府未來重點做三方面工作，包括以高水準安全護航高質量發展、加快發展北部都會區，以及著力改善民生。他又強調，要統籌好安全與發展，抵銷過分依賴單一市場的貿易風險；並認為自己改變了港府文化，建立「以結果為目標」的政府，完成了香港國安本地立法。

七月一日這天，港府安排連串活動，其中對港人最重要的是這天「馬照跑」，沙田馬場舉行八場賽事，包括「香港回歸盃」及「粵港盃」，公眾可免費入場。大批馬迷湧到馬場，小賭怡情，也有不少陸客專程觀賽小賭一把。

這天香港西九文化區M+博物館標準門票的所有展覽，故宮文化博物館所有專題展覽，都免費開放。其中故宮文化博物館當日免費票午前已預約完畢，訪客只能掏錢購票。同樣有吸引力的是逾四千間餐館和商戶，這天全單七折、七一折，或提供其他優惠。港府多名司局長也響應七一優惠，上街吃喝。財政司長陳茂波說，早上與同事一起特意品嘗地道又創新的飲品和美食，並稱香港經濟穩步前進，資金、企業、人才匯聚香港。

駐港解放軍透過社交媒體，發放影片預告山東艦編隊即將訪港。影片長約五十秒，可見訪港艦艇編隊的陣容，包括山東艦、導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，以及導彈護衛艦運城艦，正在海中航行，還配上過去實彈演練、艦載機升降和泊岸畫面。編隊預計二日進港，三日起訪問香港五日，期間開放香港市民預約參觀。