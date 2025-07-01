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中國水利部：7至8月「北澇南旱」 北方洪災多且有強颱

中央社／ 台北1日電

中國水利部今天預測，7至8月中國整體呈現「北澇南旱」，且北方洪澇偏重，局部地區豪雨洪澇恐多次重覆發生，並有較強颱風侵襲北方，災害風險偏高；長江中游洞庭湖、鄱陽湖水系及錢塘江、閩江則可能出現階段性乾旱。

新華社報導，因應中國今天起全面進入主汛期，中國國家防總副總指揮兼水利部長李國英上午主持汛期專題會商，並與長江、黃河、淮河、海河、珠江、松遼水利委員會和太湖流域管理局視訊連線，分析研判7至8月全國汛旱情形勢，並安排部署主汛期水旱災害防禦工作。

根據報導，根據預測，7至8月中國整體呈現「北澇南旱」格局，且北方洪澇偏重，局部地區豪雨洪澇多發重發（多次重覆發生），並有較強颱風北上影響北方地區，災害風險偏高。

其中，黃河中下游，淮河流域沂沭泗水系，海河流域漳衛河、子牙河、大清河、永定河，松遼流域遼河、渾太河，松花江吉林段等河川，7至8月間可能發生洪水。而同一時間內，有4到5個颱風可能登陸或明顯影響中國。

相較於中國北方上述地區可能出現洪災，預測提到，7至8月間，長江流域中游的洞庭湖、鄱陽湖水系，以及錢塘江、閩江、新疆中北部等地，可能出現階段性乾旱。

報導說，李國英要求即日啟動主汛期「週會商＋場次洪水會商」機制，全面落實水旱災害防禦工作體系。同時提出8項要求，其中包括抓好中小水庫特別是病險水庫安全度過汛期，特別是病險水庫原則上一律「空庫運行」，確保水庫不垮壩。

颱風 鄱陽湖 水庫

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