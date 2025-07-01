廣西自治區主席落馬後 壯族官員韋韜獲任黨委副書記

大陸廣西壯族自治區前任主席藍天立日前落馬後，替補人選已經浮現，由同是壯族的副省級幹部韋韜，自山西調至廣西，升任自治區黨委副書記以及自治區政府黨組書記，循例料將接任廣西自治區主席。

按照中共官場慣例，五大自治區主席（二把手）都由該自治區主體少數民族出身的官員擔任。

廣西日報7月1日披露，中共中央批准：韋韜任廣西壯族自治區黨委委員、常委、副書記。廣西壯族自治區黨委研究決定：韋韜任廣西壯族自治區政府黨組書記。

韋韜生於1970年4月，是中共二十屆中央候補委員，此前擔任山西省委常委、太原市委書記，也是壯族官員中極少數的副部長級官員之一。

公開資料顯示，韋韜曾在廣西工作多年，擔任過廣西柳州鋼鐵（集團）公司董事、副總經理，廣西北部灣國際港務集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理等職，2017年12月任玉林市委副書記，2018年1月當選為玉林市市長，2020年3月任廣西北部灣國際港務集團黨委書記、董事長 。2021年2月，韋韜跨省升任山西省政府黨組成員、副省長。2021年10月，韋韜當選為山西省委常委，同年11月擔任太原市委書記，直至此次調回廣西。

今年5月16日傍晚，中共中央紀委國家監委網站宣布，廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中共二十屆中央委員會成員中，僅有一位是壯族，即5月初落馬的時任廣西自治區主席藍天立，而中共二十屆中央候補委員則有兩位壯族，除韋韜外，另一位是南寧市委書記農生文。