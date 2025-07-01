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上海飛東京急降7千公尺 日航：增壓系統異常

中央社／ 台北1日電

日本航空一架波音737-800型客機昨晚從上海飛往東京途中，突然氧氣面罩掉落，10分鐘內急速下降7000公尺，引發乘客恐慌與不適，所幸最後安全降落關西機場。日航今天公開道歉，表示原因是增壓系統異常。

綜合陸媒報導，6月30日晚上8時50分，由上海飛往東京的日航編號JL8696班機在關西機場緊急降落。據日本國土交通省大阪航空局確認，機上191名乘客及機組人員，均未受傷或出現身體不適。

中國即時航班資訊App「飛常準」顯示，該航班於當日下午5時49分從上海浦東機場正常起飛，原定計劃於當地時間晚上9時35分抵達東京成田機場。

雷達資料顯示，在晚上6時53分許，該航班原本位於超過1.1萬公尺的高空，在10分鐘內突然急速下降至3200公尺的高度。

社群影片顯示，當時機艙內的氧氣面罩突然掉落，空姐高喊「請大家戴好氧氣面罩，現在緊急下降」。多名乘客事後表示，過程驚心動魄，感覺飛機有如自由落體般往下墜，耳朵至今仍非常不適；還有許多人用手機錄下遺書。

事件躍為中國社群熱門話題後，日本航空官方微博1日下午通報，該航班在飛行過程中，飛行員發現增壓系統出現異常指示，為確保旅客與機組成員的安全，將飛機降低到安全飛行高度，並於晚上8時48分在關西國際機場備降。

通報稱，目前為止，尚未收到乘客或機組人員出現身體不適的報告，關於增壓系統出現異常的具體原因正在進一步調查中。該航班的乘客已經被安排了住宿，以及前往最終目的地的交通費用補助（規定範圍內）。

日航表示，對本次事件給乘客造成的不便深表歉意，感謝理解與配合。

關西機場 航班 上海浦東機場

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