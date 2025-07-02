北京中小學 9月開展AI通識教育

大陸北京近日公布「中小學人工智能教育地方課程綱要（試行）（2025年版）」， 從今年秋季學期開始，該市中小學校開展人工智能（即人工智慧）通識教育，每學年不少於8課時，並要求課程必須「開齊開足」。

央視新聞客戶端1日指，相關課程目標，為全面提升學生人工智能素養，鍛煉創新思維和問題解決能力。

小學課程規畫透過體驗式課程，初步理解人工智能的基本概念與特點，感知人工智能技術對學習和生活的深遠影響。並在啟蒙階段樹立正確的人工智能倫理觀念，建立隱私保護、數位身分的基本認知。

初中階段則以認知類課程為主，完善學生對人工智能技術的系統認知，培養進階的實踐能力與倫理意識。能夠使用生成式工具完成內容創作，並辨識技術應用的邊界與風險等。

於高中階段，以「綜合性和實踐性課程」為主，全面培養人工智能素養與技術運用和創新能力。