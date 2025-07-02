VR穿越三星堆 無錫掀德陽熱

近日，四川德陽城市品牌推廣（無錫站）活動在太湖之濱舉行。「臻·選德陽」等主題推介全景亮相，讓無錫市民近距離感受古蜀文明之源的魅力。

走進德陽好物集市，美食體驗區的香氣率先搶占味蕾。紅亮緊實的廣漢纏絲兔勾住遊人腳步，楊記鹵鵝、羅江糯米鹹鵝蛋鮮香美味，無錫市民、遊客爭相下單。特別是琳瑯滿目的三星堆文創產品，吸引眾多市民和遊客選購，青銅大立人、縱目面具、戴金面罩人頭像等巧妙融合現代設計，既有文化底蘊又充滿趣味。三星堆VR體驗區成為流量擔當，被前來體驗的市民遊客圍得水泄不通，踴躍體驗「祭祀坑發掘」的奇幻感和穿越感。

「好客德陽」文化展演同樣精彩。2024星光大道年度總冠軍張夢羽獻唱德陽城市主題曲、川劇變臉吐火表演為觀眾帶來視覺盛宴，文廟孔子、「哪吒」經典角色等主題巡遊展現德陽古今交融的文化活力。

本次活動累計吸引無錫市民、遊客以及企業代表數萬人次，為德陽企業、品牌搭建起了「展形象、拓銷售、擴市場」的管道平台，同時深化了德錫兩地的合作，助力川西名優產品加速進入長三角地區市場。