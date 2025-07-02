穿「外骨骼機器人」省力登長城

北京居庸關長城景區近日引入「外骨骼機器人」，不少遊客體驗後表示，爬長城輕鬆了很多。

居庸關長城景區北關城樓登山口旁，一套外骨骼機器人設備被平攤在桌子上。體驗者可以像穿衣服一般將設備套在身上，然後調節腰部和腿部的綁帶，最後接通電源。30秒內可以實現穿脫。

52歲的陳小霞穿戴好「外骨骼機器人」後，工作人員陪同她一起攀爬北關城樓。一路上陳小霞步履輕盈，「感覺要飛，腿不用大腦下命令就會自動抬高，感覺不是自己的腿了！」她說。

「在平地行走有點兒彆扭，爬台階是真的輕鬆。」60歲的導遊魏先生體驗「外骨骼機器人」後說，他平時帶團爬入口處的30多級台階有點兒喘，今天爬上來沒感覺，「差不多省一半力氣」。

居庸關長城景區工作人員張少剛介紹，全套設備重約兩千克，能續航三小時，「遊客爬這段長城一般來回2小時30分，足夠遊客走完全程」。

今年以來，安徽黃山、山東泰山、江西武功山等多個景區陸續引入「外骨骼機器人」。北京除居庸關長城景區外，八達嶺長城景區也於今年「五一」期間提供了相關產品的租賃服務，平均每天能租出去五、六台。