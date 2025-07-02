全球首個「人形機器人運動會」 北京8月開賽

「2025世界人形機器人運動會」將於8月14日至17日在大陸國家速滑館「冰絲帶」舉行，項目包括田徑、足球、武術、自由體操等，這也是全球首個人形機器人參加的綜合運動會。

新華社報導，6月30日，在「2025世界人形機器人運動會」新聞發布會上，北京市體育局二級巡視員張華表示，本次比賽不僅有體育項目，還設置場景賽，進一步豐富賽事內涵與外延，既展示人形機器人的技術實力，又能體現機器人技術與人類生產生活的深度融合，持續拉近科技與大眾的距離。

根據項目設置，場景賽包括工廠場景的物料搬運和物料整理技能競技、醫院場景的藥品分揀和拆藥分裝技能競技、酒店場景的迎賓服務和清潔服務技能競技、倉儲中心場景的混料分類技能競技，各項比賽與人形機器人在生產生活中的實際應用緊密結合。

北京日報指出，在此次發布的比賽項目中，主體賽新增武術和「靈機一動」兩個表演賽項目，以及一個場景賽項目「倉儲中心場景—混料分揀技能競技」。其中，「靈機一動」計畫的參賽機器人可以自由發揮展現自身技能。外圍賽事中，增設桌面級人形機器人自由搏擊、桌面級人形機器人集體舞蹈兩個項目。

今年5月，組委會發布運動會就已公布第一批比賽項目和競賽規則。比賽項目包括主體賽和外圍賽，主體賽涵蓋競技賽、表演賽、場景賽3類共18個小項，外圍賽設置羽球、籃球、乒乓球3個小項。

張華表示，近年來具身智慧與人形機器人技術持續突破，機器人競技已從「單機對抗」，進入「多機協同、戰術智能」新階段。

多機器人間的即時感知、協同決策與戰術執行能力，是目前的尖端技術。

中關村科技園區朝陽園管理委員會主任婁毅翔表示，本次賽事組委會在國家速滑館西南側下沉廣場、南廣場、場內環廊西側分別為參賽隊伍搭建實訓基地，最大限度復刻正賽內容，實現賽訓有效銜接；朝陽區也將以本次運動會為契機，做好機器人科技成果轉化和產業承接工作，加快推動機器人產業發展。

官方透露，截至目前，此次賽事已有來自美國、巴西、德國、荷蘭、義大利、葡萄牙、日本、新加坡、澳洲、阿拉伯聯合大公國、印尼等國家和地區的機器人隊伍完成預報名。

大陸今年四月在北京亦庄舉辦全球第一個人形機器人的半程馬拉松賽，充分展現大陸在人形機器人研發的能力。