陸C909首次載旗執飛國際商業航班 由呼和浩特飛蒙古國

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）近來持續擴展旗下國產機型的國際布局。7月1日，中國商飛C909客機首次載旗執飛國際商業航班，該航班由中國國際航空編號CA757的航班執飛，飛往蒙古國烏蘭巴托國際機場。

據大陸央視新聞報導，7月1日，機身噴塗有大陸國旗五星紅旗的中國國航C909機型執飛的CA757航班，於上午8時07分，搭載機上74名旅客從呼和浩特白塔國際機場起飛前往烏蘭巴托國際機場，開啟大陸國產飛機「載旗」執行國際商業航班新的運行階段。所謂載旗飛行，指飛機上有國旗圖案。

歷經一個多小時的飛行，上述航班降落烏蘭巴托國際機場。機場以民航界最高禮遇的水門儀式相迎，為國航C909飛機「接風洗塵」，而烏蘭巴托機場的禮儀人員身著民族服飾，手持哈達和奶乾迎接該航班旅客及機組人員。

新京報指出，今年是中國國航引進C909國產飛機第五個年頭，截至目前，該航空公司C909機隊規模達35架，已累計實現安全飛行超11萬小時，運送旅客超413萬人次。

中國國航C909機隊依托北京、成都、呼和浩特三大運行基地，目前執飛航線逾30條，每日計劃航班量超100班。其C909執飛呼及浩特-烏蘭巴托國際航線，是該航在推動國產民機國際化營運道路的重要突破。截至目前，國航已開通覆蓋亞非歐等關鍵區域「一帶一路」航線68條，通航29個國家。2025年夏秋季，國航也將開通北京-開羅、北京-塔什幹、烏魯木齊-塔什幹、北京-阿拉木圖等「一帶一路」相關航線。

此前，中國商飛公司去年11月12日宣布，將其國產支線客機ARJ21改名為C909，代表著C909將與公司另外兩款商用飛機產品C919和C929組成三劍客。而ARJ21/C909飛機2016年投入商業運營，已累計交付150架，安全載客超1700萬人次。

據中國商飛微信公眾號「大飛機」消息，今年4月12日，中國國產商用飛機C909完成寮國首航。這是中國商飛公司今年3月向寮國航空公司交付的首架C909飛機，也是大陸的噴氣式客機首次進入寮國市場。此後，中國商飛旗下的C909飛機在東南亞再增新客戶。越南越捷航空租賃的兩架C909飛機4月20日正式在越南旅遊勝地昆島投入營運。