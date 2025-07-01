獨／無懼「賴17條」和大罷免！苗栗縣長鍾東錦將二度赴陸交流

在「賴十七條」出爐以及「大罷免」如火如荼開展之際，苗栗縣長鍾東錦即將再度到大陸地區交流，據悉他將出席武漢台灣周活動，也是「賴十七條」後唯一一位二度登陸交流的縣市長。

根據移民署公布的資料，鍾東錦此次將於7月2日至5日前往大陸地區交流。而計劃書提到，鍾東錦上任迄今，積極促進兩岸文化經貿交流、開創農特產品銷售管道及招攬績優廠商到苗栗設廠，統計2023年起至2025年3月底，目前列管專案投資共25件，累計投資金額已達2,177億元。招商類型，除了國內外知名大廠外，更要求不能帶來汙染，具未來競爭力的相關產業。

此行苗栗縣將藉鍾東錦帶領縣府相關部門人員進行工商發展產業提升交流參訪機會，也辦理與大陸地區商業、投資、經發等政府單位對接，了解其產業政策之於全球經濟趨勢下如何變化與運作，並進行在地產業觀摩，甚或推銷該縣利基促成廠商蒞縣投資。

據本報記者1日從兩岸多個管道了解，鍾東錦江參加湖北的「武漢台灣周」活動。這項舉辦多年的活動，今年為第十九屆，將於7月3日至9日在湖北舉辦，開幕式定於7月4日上午在武漢東湖賓館登場。武漢市為湖北省會，人口1,380萬人，與苗栗縣多年前就締結為姊妹城市。同時，這並非鍾東錦首度率團參加武漢台灣周，2023年他就曾親自率團前往武漢與會交流。

屆時活動將邀請大陸國台辦領導，兩岸企業家峰會大陸和台灣方面負責人、大陸全國台企聯負責人，台灣政界知名人士、台灣商業總會、電電公會、台灣海峽兩岸經貿文化交流協會等重要工商團體負責人，知名企業負責人及基層台胞代表、青年代表等1,700餘人參加。

公開資料顯示，今年3月13日「賴十七條」出爐後，我縣市長赴大陸交流情況大為縮減，包含福馬磋商、海峽論壇、兩湖論壇、雙城論壇等運行多年的兩岸地方交流機制，都受到衝擊。其中福馬磋商出現我方連江縣長無法到福州參與的情況；兩湖論壇的部分，南投縣僅派出副縣長王瑞德赴杭州參加；海峽論壇今年首度出現我方縣市長因「非疫情因素」而無人出席；雙城論壇今年本來預計將於上海登場，但迄今沒有進一步消息傳出。

鍾東錦是唯一在「賴十七條」和「大罷免」如火如荼進行時，仍敢於赴陸從事兩岸交流的縣市長，而且是兩度前往。他今年4月曾率團到四川省進行產業参訪交流活動。

值得一提的是，今年初元宵節前後，湖北省台辦主任程良勝曾受邀來台，參加極富客家文化元素的苗栗縣2025「𪹚龍之夜」，當時也有大陸武漢高龍團隊登台演出，程良勝也有拜會鍾東錦，但究竟程良勝在台期間是否有與我方陸委會、海基會約晤，曾引起兩岸齟齬。