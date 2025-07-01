河南西峽也傳極端強降雨 已致8人失聯多人受困

據央視新聞報導，6月30日21時至24時，河南省南陽市西峽縣太平鎮、二郎坪鎮遭遇短時極端強降雨，雨量達到208.3毫米，過程累計降雨量達225.3毫米，導致下游蛇尾河猛漲，部分設施損毀，有群眾被困。

事件發生後，西峽縣立即組織力量開展救援，2名群眾脫困獲救，8名群眾失聯。目前，獲救人員情況穩定，河南省、南陽市、西峽縣已組織各種應急救援力量全力搜救。

一名在西峽縣老界嶺景區的遊客郭一告訴青島廣播電視，昨晚7點開始下雨，9點左右雨勢變大。郭一站在民宿三樓發現，雨水正在從三樓平台往二樓倒灌。很快民宿停電，手機信號時有時無。

10點左右，民宿附近道路出現積水，有車輛被困，「我聽到車裡有小孩的聲音。」郭一和朋友用繩子勾住車輛，救出車內人員，「很快水越來越大，車就被沖走了。」

今天早上7點，郭一與朋友向山下撤離，卻發現主要道路已經被雨水沖斷，車輛、行人無法通行，「只能走小路，都在爬石頭，路都被水沖走了。」

郭一稱，在老界嶺景區出口，看到有百位遊客等待救援。她和朋友對地形熟悉，一路走到老界嶺景區服務中心，上午9點，郭一遇到救援車輛才被帶離老界嶺。

大陸中央氣象台1日10時繼續發布暴雨藍色預警，預計7月1日14時至2日14時，山東中北部、內蒙古東北部、黑龍江西部和南部、遼寧中南部、雲南西部和南部、廣西南部沿海、廣東南部沿海、海南島西北部和東南部等地部分地區有大雨，局部地區有暴雨（50～90毫米）。

上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局部地區可超過70毫米），局部地區還有雷暴大風等強對流天氣。