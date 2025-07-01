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北京中小學9月起開展AI通識教育 要求課程「開齊開足」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
北京東城區新鮮胡同小學「人工智能項目」老師為同學展示講解。（圖／取自央視新聞客戶端）
北京東城區新鮮胡同小學「人工智能項目」老師為同學展示講解。（圖／取自央視新聞客戶端）

大陸北京近日公布「中小學人工智能教育地方課程綱要（試行）（2025年版）」， 從今年秋季學期開始，該市中小學校開展人工智能（即人工智慧）通識教育，每學年不少於8課時，並要求課程必須「開齊開足」。

央視新聞客戶端1日指，相關課程目標，為全面提升學生人工智能素養，面向全體學生提供人人必學、可學、願學的基礎性內容。課程包括人工智能意識與思維能力、人工智能應用與創新能力、人工智能倫理與社會責任三個方面，幫助學生從「基本了解人工智能」，到「合理使用人工智能」，再到「創新應用人工智能」，在人工智能項目實踐中，鍛煉創新思維和問題解決能力。

其中，在小學階段，課程規劃透過「體驗式課程」，初步理解人工智能的基本概念與特點，感知人工智能技術對學習和生活的深遠影響。並在啟蒙階段樹立正確的人工智能倫理觀念，建立隱私保護、數位身分的基本認知，培養合理使用人工智能技術的意識，為後續學習奠定基礎。

在初中階段，則以「認知類課程」為主，完善學生對人工智能技術的系統認知，培養進階的實踐能力與倫理意識。能夠使用「生成式工具」完成內容創作，並辨識技術應用的邊界與風險等。

於高中階段，以「綜合性和實踐性課程」為主，全面培養人工智能素養與技術運用和創新能力。熟悉數據處理與標註、機器學習算法原理及深度學習入門知識，具備一定開發智能系統的實踐能力。

在高中時，該綱要目標是學子能使用生成式人工智能，輔助完成綜合學習任務。通過跨學科項目實踐，提高綜合運用人工智能技術解決實際問題的創新能力。在複雜倫理情境中深入思考技術創新、社會責任、倫理安全等方面的關係。

報導也提到，根據大陸的國家課程方案和課程標準要求，人工智能教育相關課程須「開齊開足」，學校可將人工智能課程獨立設置，也可以與信息科技（信息技術）、通用技術、科學、綜合實踐活動、勞動等課程融合開展。

意識 小學 倫理

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