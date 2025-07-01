陸專家發現躺著就能有運動效果的秘密 還可延緩衰老

運動的好處大家都知道，但多數人就是懶得動。上海《澎湃新聞》報導，大陸研究發現一個不用運動也能達到運動效果，甚至是延緩衰老的關鍵秘密——甜菜鹼（Betaine）。報導稱，這為我們理解人類運動的奧秘及開發「運動模擬藥物」（exercise mimetic）帶來突破性的進展。

這項研究已於6月25日發表在《細胞》（Cell）上，作者是來自中國科學院動物研究所、國家生物信息中心、首都醫科大學宣武醫院等機構的耿令令、劉光慧等人。

報導稱，體育是公認促進健康、抵抗衰老有效且低成本的方式。但運動究竟是如何在我們的細胞和分子深處施展這些「魔法」的？

為了系統地描繪運動引發的「分子藍圖」，大陸研究團隊招募13名健康的年輕男性，並將實驗分為三個階段。首先，參與者們度過長達45天的「懶人生活」，其間嚴格限制體力活動，以建立一個穩定的生理基線。

隨後，他們進行了急性運動測試，包括一次跑5公里。第三階段則是為期25天的規律跑步階段，每隔一到兩天就完成一次5公里跑步。

在整個過程中，研究人員通過採集參與者的血液和糞便樣本，結合各項生理指標的測量，利用「多組學」技術對他們體內發生的細微變化進行了全方位掃描。

結果顯示，雖然在急性運動期間一些炎症因子會顯著上升，但到規律跑步階段，運動帶來的變化會在人體中「沈澱」下來。研究人員觀察到，參與者的免疫細胞狀態、脂質代謝、腸道微生物菌群等都發生顯著的適應性改變。而在成千上萬個發生變化的分子中，一個名為「甜菜鹼」的物質水平出現了顯著提升。

《澎湃新聞》指出，「甜菜鹼」是一種我們體內天然存在的、經過修飾的氨基酸，在甜菜、菠菜等食物中較為常見，它在細胞的代謝活動中扮演著重要角色。

運動如何讓我們體內的甜菜鹼變多？為了追根溯源，研究團隊通過對運動後小鼠的多個器官進行分析發現，這個「甜菜鹼工廠」主要位於腎臟。運動像一個指令，啟動腎臟一系列的生物化學反應，從而加大甜菜鹼的生產，並將其釋放到血液中，輸送到全身。

研究人員還找到一種名為「TBK1」的蛋白激酶。TBK1雖然在抵抗病原體的先天免疫中是關鍵角色，但也是促進衰老的「加速器」。當細胞受到壓力或隨著年齡增長，TBK1會被異常激活，進而引發慢性炎症、驅動細胞衰老。甜菜鹼能直接結合並抑制TBK1的活性，從而為身體踩下通往炎症和衰老的「剎車」。

研究團隊讓一群步入老年的小鼠飲用添加甜菜鹼的水。與沒有補充甜菜堿的同齡小鼠相比，喝了含甜菜鹼的老年小鼠展現出了肉眼可見的年輕化狀態。它們的肌肉力量（通過握力測試衡量）更強，皮膚狀態更顯年輕，體內多個器官的炎症水平和衰老細胞數量都顯著下降。從改善新陳代謝到緩解認知能力下降，攝入甜菜鹼讓這些小鼠直接享受到了堅持運動的益處。

但這是否代表我們也可以通過甜菜鹼補劑來替代運動？研究人員們對此持謹慎態度，未來仍有待更大型、更多樣化人群的臨床試驗來驗證。迄今為止，科學家們已發現多種在運動效果中起到關鍵作用的分子，不過想用它們來逆向複製運動的全部效果，幾乎是不可能的任務。

然而，對於那些因衰老、行動限制而無法運動的人來說，「運動模擬藥物」將是福音。該研究不僅為我們理解「運動為何能延年益壽」提供一種機制解釋，也為開發真正有效的「運動模擬物」指明了具體靶點和方向。