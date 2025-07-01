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世界人形機器人運動會8月北京開賽 新增武術、自由搏擊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
「2025世界人形機器人運動會」將於8月14日至17日在大陸國家速滑館「冰絲帶」舉行，機器人將參加田徑、足球、武術、自由體操等諸多項目，這也是全球首個人形機器人參加的綜合運動會。（圖／取自新華社）
「2025世界人形機器人運動會」將於8月14日至17日在大陸國家速滑館「冰絲帶」舉行，機器人將參加田徑、足球、武術、自由體操等諸多項目，這也是全球首個人形機器人參加的綜合運動會。（圖／取自新華社）

「2025世界人形機器人運動會」將於8月14日至17日在大陸國家速滑館「冰絲帶」舉行，項目包括田徑、足球、武術、自由體操等，這也是全球首個人形機器人參加的綜合運動會。

新華社報導，6月30日，在「2025世界人形機器人運動會」新聞發布會上，北京市體育局二級巡視員張華表示，本次比賽不僅有體育項目，還設置場景賽，進一步豐富賽事內涵與外延，既展示人形機器人的技術實力，又能體現機器人技術與人類生產生活的深度融合，持續拉近科技與大眾的距離。

根據項目設置，場景賽包括工廠場景的物料搬運和物料整理技能競技、醫院場景的藥品分揀和拆藥分裝技能競技、酒店場景的迎賓服務和清潔服務技能競技、倉儲中心場景的混料分類技能競技，各項比賽與人形機器人在生產生活中的實際應用緊密結合。

北京日報指出，在此次發布的比賽項目中，主體賽新增武術和「靈機一動」兩個表演賽項目，以及一個場景賽項目「倉儲中心場景—混料分揀技能競技」。其中，「靈機一動」計畫的參賽機器人可以自由發揮展現自身技能。外圍賽事中，增設桌面級人形機器人自由搏擊、桌面級人形機器人集體舞蹈兩個項目。

此前，在今年5月，組委會發布運動會就已公布第一批比賽項目和競賽規則。比賽項目包括主體賽和外圍賽，主體賽涵蓋競技賽、表演賽、場景賽3類共18個小項，外圍賽設置羽球、籃球、乒乓球3個小項。

另，張華稱，近年來具身智慧與人形機器人技術持續突破，機器人競技已從「單機對抗」，進入「多機協同、戰術智能」新階段。多機器人間的即時感知、協同決策與戰術執行能力，是目前的尖端技術。

中關村科技園區朝陽園管理委員會主任婁毅翔表示，本次賽事組委會在國家速滑館西南側下沉廣場、南廣場、場內環廊西側分別為參賽隊伍搭建實訓基地，最大限度復刻正賽內容，實現賽訓有效銜接；朝陽區也將以本次運動會為契機，做好機器人科技成果轉化和產業承接工作，加快推動機器人產業發展。

官方透露，截至目前，此次賽事已有來自美國、巴西、德國、荷蘭、義大利、葡萄牙、日本、新加坡、澳洲、阿拉伯聯合大公國、印尼等國家和地區的機器人隊伍完成預報名。

運動 北京 人形機器人

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