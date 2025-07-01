陸國鐵暑運 估9.53億人次

為期62天的2025年中國鐵路暑期運輸即將啟動。中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）表示，7月1日至8月31日，全國鐵路預計發送旅客9.53億人次，同比增長5.8%，日均發送旅客1537萬人次。

中新社報導，國鐵集團運輸部相關負責人介紹，鐵路部門在7月1日實施三季度運行圖的基礎上，同步實施暑期臨客列車運行圖，安排增開臨時旅客列車402列，全國鐵路日均計畫安排開行旅客列車11500列以上，同比增長5.5%。

上述負責人說，為適應暑期旅遊市場需求，鐵路部門將安排開行親子遊、研學遊、紅色遊、康養遊等各具特色的旅遊列車和銀髮專列，在東北、西南地區增開哈爾濱東至撫遠、昆明至西雙版納等旅遊列車，在新疆維吾爾自治區內增開南北疆方向主線旅遊列車，串聯沿線美食美景和人文名勝，推動「火車向著景區開」。鐵路部門還將組織中蒙、中俄、中老、中越國際旅客列車開行，助力跨境遊。

負責人還提到，暑運期間，鐵路部門將加強貨物運輸保障，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等鐵路主要煤運通道，加大萬噸列車開行力度，持續抓好疆煤外運等重點物資運輸保障，開闢綠色通道，為各地迎峰度夏提供運輸支撐。