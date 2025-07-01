抗日勝利80周年 走入川渝抗戰現場 兩岸學子動容

今年是中國對日抗戰勝利80周年，由四川省和重慶市聯合舉辦的兩岸媒體、抗戰後人、青年學子8天的「文化抗戰川渝行」28日落幕。他們到犧牲慘烈的兩地多處遺跡和紀念館參觀，回顧當年國家民族危急存亡之秋的悲愴歷史。

曾任職副市長，也曾經商有成的四川建川博物館館長樊建川，多年來收集陳展大量抗戰文物，建成川軍抗戰館在內的多個有關紀念館。他說，抗戰時期，四川人民徵兵達3百餘萬，建築機場等工役又徵調了3百萬人，徵糧共達8千萬石，占到全國的3分之1，抗戰前內鬥不休的四川，在外敵入侵時，卻團結一致，永不屈服，這就是抗戰精神。

重慶是另一個故事，80多年前，當重慶市民在斷垣殘壁之間看見紅色燈籠高高掛起，就知道這是日本飛機又來空襲的警報，作為戰時陪都的重慶被日軍連續6年又10個月的大轟炸，市民死傷3萬餘人，財產損失百億法幣，卻沒有被炸垮，空襲一停，生產、辦公、操練一切如常，直至抗戰勝利。

全程參與活動的黃埔軍校同學後代聯誼會會長丘智賢說，抗戰是中日兩國總體戰的決鬥，不僅僅是軍事層面，政治、經濟、心理都是戰場，餐桌上看來再平常不過的鹽巴，也是抗戰當年重要的戰略物資，在中國沿海鹽場全被日軍掌握的狀況下，包括自貢在內的四川鹽場，成了供應的希望。

自貢鹽業專家陳星生表示，當時自貢許多中小型工廠在成本激增狀況下，寧可虧本，也要繼續生產供應前方，因此倒閉者比比皆是，而自貢不僅生產鹽，鹽稅也是國民政府抗戰的主要稅收之一，自貢商民更多次捐輸抗戰，一介普通工人的愛國心志，不亞於富賈，同樣令人敬佩。

從桃園來到四川攻讀歷史的廖妤軒說，這次目睹80多年前，著名建築學家梁思成、林徽因在月亮田的文化抗戰過程，非常感動，脊椎受傷的梁思成穿著人造鐵箍堅持考察古建築現場，患肺病多年的林徽因在病榻上一筆一筆描繪圖紙，傳世至今。廖妤軒唸出林徽因為其三弟、空軍抗戰烈士林恆所寫的悼亡詩：「這冷酷簡單的壯烈是時代的詩，這沉默的光榮是你。」不禁為之動容。

祖父畢業於黃埔十七期的台灣籍青年醫師茆致遠說，只有走入抗戰現場，才能感受到烽火的溫度，在當年的廢墟斷樑上，建起了今日重慶的繁華美好，更讓他深深感動。