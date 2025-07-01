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顛覆沙漠印象 熱極吐魯番養出冷水魚

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
新疆多處養殖場飼養冷水魚─三文魚（鮭魚）。（新華社）
新疆多處養殖場飼養冷水魚─三文魚（鮭魚）。（新華社）

正在新疆烏魯木齊市舉行的2025（中國）亞歐商品貿易博覽會上，來自吐魯番市的冷水魚產品，憑藉熱與冷的反差，吸引了眾多客商目光。 　　

中新社報導，吐魯番夏季氣溫經常達到40℃以上，曾以52.2℃的高溫打破中國實測最熱紀錄，素有「中國熱極」之稱。而冷水魚適宜的水溫需保持在10℃至18℃之間。

「依托純淨的冰川雪水與沙漠泉水，加上先進的陸基過水養殖技術，吐魯番成功實現冷水魚規模化養殖」。吐魯番一漁業公司銷售經理趙彬說。 　　

上述公司投資建設4座大型三文魚（鮭魚）養殖場和1座高標準加工廠，通過在陸地環境中以循環水系統模擬自然生態，實現魚類高密度養殖的技術，為三文魚提供了水溫不超過18℃的生存空間。

新疆多處養殖場飼養冷水魚─三文魚（鮭魚）。圖為新疆尼勒克縣喀拉蘇鄉三文魚養殖基地捕撈上來的三文魚。（新華社）
新疆多處養殖場飼養冷水魚─三文魚（鮭魚）。圖為新疆尼勒克縣喀拉蘇鄉三文魚養殖基地捕撈上來的三文魚。（新華社）

趙彬說，公司目前總養殖水體規模達16萬立方米，項目全部投產後，預計年產三文魚5000噸。希望通過亞歐商品貿易博覽會拓展合作，讓吐魯番三文魚走向全國乃至世界餐桌。

得益於一系列新技術的推廣應用，新疆目前有大大小小數十家三文魚養殖基地，分布在天山南北。數據顯示，2024年新疆三文魚總產量為8104噸。 　　

另據公開報導，新疆維吾爾自治區水產發展中心（水產科學研究所）此前表示，新疆有望在今年成為中國最大三文魚養殖省區，產量達到全國生食三文魚的30%以上。

多年來，新疆沙漠地區也能成為水產品養殖基地，歸功現代科技的進步。例如伊犁尼勒克縣喀拉蘇鄉三文魚養殖基地，以網箱養殖的成群虹鱒魚經過吸魚設備輸送到岸上，隨即進入盛滿冰碴的保溫箱急速冰鮮，由運輸船送到岸邊基地進行粗加工，後經冷鏈運至烏魯木齊的精細加工廠。不到24小時，便可來到約4000公里外上海消費者的餐桌上。

這家養殖基地負責人張秀表示，他們的基地設立於2014年，養殖的三文魚是三倍體虹鱒。一尾魚從魚卵成長到成魚約需三年時間，養殖過程經過嚴格監測把控，其品質和營養價值不輸進口產品，價格也更具競爭力。

新疆維吾爾自治區水產科學研究所所長張人銘指出，養殖基地水源自天山雪水，水溫常年在20攝氏度以下，水質清澈冷涼，適宜冷水魚類生長繁育。聯合國糧食及農業組織（FAO）官網顯示，養殖三文魚主要分大西洋鮭、虹鱒、銀鮭和少量的帝王鮭四種。虹鱒是冷水性洄遊魚類，既可以在海水中也可在淡水中生存，而水產品中是否有寄生蟲主要取決於養殖過程中水質、管理是否安全可控。

魚類 烏魯木齊 新疆

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