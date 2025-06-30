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安徽男童不聽勸玩水跌落湍流被吸入橋洞 遊客合力救人
6月29日，大陸安徽宣城有男童玩水時，失足跌入湍流後被吸入橋洞，多名遊客合力將他捉住並拉出水面。
影片顯示，男童跌入湍流後被吸入橋洞，至少有3名男子趴在地上伸手捉住他，幾經辛苦將男童從橋洞中拉回水面並救起，現場有多人圍觀。
《瀟湘晨報》報導，網傳事發於安徽宣城月亮灣風景區附近。6月30日，景區工作人員稱，事發地位於景區漂流路下游的一座滾水壩，男童已被救起。
工作人員表示，滾水壩平時是供人車通行，水漫上來時禁止通行，此前發洪水沖走了橋下的攔網。
工作人員稱，最近水比較大，滾水壩水流湍急，事發前他們曾向家長嚴厲強調不要在滾水壩上玩水，工作人員一直勸阻，但家長置之不理，「我們有義務提醒勸阻，我們沒有權利強制制止」。
當地政府稱，事發後雙方都平安，目前正在橋洞架設攔網。
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文章授權轉載自《香港01》
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