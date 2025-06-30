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自由亞洲粵語台宣布7/1起停止更新 官網仍保留

中央社／ 台北30日電

美國自由亞洲電台粵語組今天宣布，由於美國政府終止資助，該台人力將進一步縮減，粵語組將於7月1日起停止更新新聞，但網站仍保留。該台並表示，其粵語頻道2019年起的香港受眾大增，證明香港人渴求毫無審查的新聞資訊與客觀分析。

7月1日是香港主權轉移28週年，而今天也是「港區國安法」通過5週年。自由亞洲電台今天在官網發表文字及影音告示，指「聚散有時，今天終於要正式向大家道別，自由亞洲電台粵語組的旅程，到這裡劃上句號」。

該台在告示中表示，27年來「我們（粵語組）一直堅守崗位，為香港、為全球華人社群，帶來最真實、最即時的新聞。無論風雨變幻，我們始終相信，言論自由的大門必須為每一位追求真相的人打開」。

告示提到，隨著美國政府終止資助，自由亞洲團隊將進一步縮減，而粵語組明天（即香港主權移交28週年）起將停止更新新聞內容，在網上剩下的新聞也會成為歷史，將會長期保存。

告示指出，自由亞洲電台於1996年成立，1998年成立粵語組，最初受眾目標是中國華南和全球粵語社群。2019年隨著香港新聞自由面臨空前挑戰，粵語組撥出更多資源服務香港人。2024年自由亞洲電台撤離香港，但仍然投入資源報導香港的實況。

告示提到，網路數據顯示，2019年以來，該台粵語頻道來自香港的受眾大幅上升，這證明香港人渴求毫無審查的新聞資訊與客觀分析。隨著蘋果日報、立場新聞、眾新聞消失，加上香港主流傳媒自我審查變得平常，自由亞洲電台粵語組變成香港人依重的新聞媒體之一。

這項告示提到，由於自由亞洲粵語組對香港人日益重要，核心團隊招攬了更多香港土生土長的年輕新聞工作者加入，該台2024年中曾計劃把名字改成「自由亞洲電台香港組，RFA HK」。然而在最後決定階段，遇上「撥款終止的厄運」。

告示強調，雖然「我們的聲音將會暫時消失，但我們對新聞專業、對言論自由的信念，將會永遠留在每一位同事和讀者的心中。感謝每一位曾經收聽、閱讀、留言、分享、甚至批評的你，這段旅程因你們而精彩。是你們的支持與鼓勵，讓我們在風雨中堅持下去，見證並記錄這個時代的重要時刻」。

告示最後說，「雖然說再見總是難過，但我們相信，追求真相和自由的精神，會在大家心中繼續傳承。珍重再會」。

香港 美國 社群

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