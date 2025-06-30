陸劇《繁花》裡的「爺叔」 92歲宣誓加入共產黨

92歲的老演員游本昌於王家衛執導並擔任總監製的大陸電視劇《繁花》，飾演「爺叔」一角，演技備受觀眾讚賞。據人民網消息，6月30日，游本昌宣誓加入中共，成為中共黨員。

在宣誓現場，游本昌說：「今天是一個很重要的日子，我今天在黨面前宣誓，這個誓詞我準備了一段時間了……」他坦言，必須將每個字都刻在腦子裡，因為這是他這一輩子要信守的誓言！

游本昌出生於1933年9月，花了數十載的努力，才成功由臨時演員變成主角。他18歲開始演話劇，52歲才演第一個主角—濟公。幾十年來，游本昌經歷無數「看不到終點」的時刻，他仍選擇珍惜每一個「小角色」。

1985年，游本昌出演濟公，被廣大觀眾所熟知。1986年，游本昌因濟公一角色，被選為大陸金鷹獎優秀男演員；2002年8月，榮獲「文化志工」紀念獎牌；2021年12月，被授予中國國家話劇院「終身榮耀藝術家」稱號。

游本昌曾言，「戲無大小之分，演好每一個角色是一名演員的平常心。」從啞劇小品《淋浴》到神話劇《濟公》再到年代劇《繁花》，充分展現他多面才華。對於自己演藝生涯和人生反思，他則表示：「要活到老學到老，把自我改造到老，要幹到老，最後一定會樂到老。」

但大陸網友則在觀察者網評論區質疑，「為什麼國家一級演員現在才入黨？」「 說實話沒幾年可活了，真的沒意思的。」「92歲還入黨幹嘛？」