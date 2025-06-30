陸動畫片《哪吒2》今日下檔 累計票房逾660億元

歷經四次延期，大陸動畫片《哪吒2》的放映許可將於今日（30日）23點59分正式到期。累計票房已突破人民幣159億元（約合新台幣667.8億元），在全球影史票房榜排名第五 。

據了解，《哪吒2》從今年春節（1月29日）上映直至暑假（6月30日），放映時間長達153天。

據貓眼電影專業版數據，電影《哪吒2》累計票房已突破人民幣159億元，其上映後打破多項票房紀錄：登頂全球動畫電影票房榜、亞洲首部票房過百億影片、全球單一電影市場最高票房。

排在該榜單前四名的影片分別是《阿凡達》、《復仇者聯盟4：終局之戰》、《阿凡達：水之道》和《鐵達尼號》。

《哪吒2》自1月29日在中國大陸上映以來，持續刷新各項紀錄。據網絡平台數據，截至3月14日，《哪吒2》已連續45天獲得單日票房榜冠軍，刷新大陸影史連續日冠紀錄。

《哪吒2》自2月14日在北美地區上映後，也打破中國大陸地區華語電影北美發行的紀錄。截至目前，該片在北美超過1,000間影院上映，澳紐有162間影院上映，創造近20年華語電影最高排片紀錄。同時，進入3月以來，《哪吒2》還陸續登陸菲律賓、泰國及馬來西亞。

值得注意的是，在大陸官媒和社交平台大力宣傳下，大陸許多機關、學校組織學生和員工包場觀看《哪吒2》，還有人想把《哪吒2》推上世界票房第一，因此包場邀請朋友觀看。使《哪吒2》被稱為「愛國電影」，並非純粹商業電影。