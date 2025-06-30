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明起杭州至長沙高鐵 按時速350公里常態化運行

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
長三角與中西部地區城市間高鐵旅行時間進一步壓縮。（中新社）
長三角與中西部地區城市間高鐵旅行時間進一步壓縮。（中新社）

7月1日起，上海至昆明高鐵杭州東至長沙南段（簡稱滬昆高鐵杭長段）復興號動車組列車，將常態化按時速350公里高標運行，可望較目前提早22分鐘抵達。

據中新社報導，大陸國家鐵路集團（簡稱國鐵集團）運輸部負責人表示，今年以來，國鐵集團對滬昆高鐵杭長段實施安全標準示範線建設工程，對高速鐵路各系統和整體性能進行了科學驗證，各項指標均符合相關規定，為滬昆高鐵杭長段復興號動車組列車常態化按時速350公里高標運行提供了堅實保障。

該負責人說，滬昆高鐵杭長段復興號動車組列車常態化按時速350公里高標運行後，將進一步壓縮時空距離。

杭州至南昌、長沙最快1小時58分、3小時12分可達，較目前壓縮15分、23分；上海至南昌、長沙最快2小時46分、4小時可達，較目前分別壓縮14分、22分；上海至貴陽、昆明最快6小時54分、9小時35分可達，較目前分別壓縮1小時18分、2小時03分。經由滬昆高鐵跨線運行，上海至重慶、南寧最快8小時59分、9小時33分可達，較目前分別壓縮1小時28分、1小時47分。

據《長沙晚報》報導，滬昆高鐵杭長段是中國「八縱八橫」高鐵網滬昆通道的組成部分，線路全長924公里，途經浙江、江西、湖南，連接長三角城市群、環鄱陽湖生態經濟區、長株潭城市群等，幹線地位十分重要。

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