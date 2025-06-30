「我和AI戀愛一年，比現實裡的愛更深刻，因為他給我的不光是普通戀愛中的情緒價值，還有精神上、思想上的價值。」90後（1990年後出生）的中國大陸用戶諾諾（化名）這樣說。 中國正加速邁入「超單身時代」。根據最新統計，2025年中國單身人口將突破3億大關，直逼美國總人口數，等於每5人就有1人單身，連帶影響生育率。年輕人不婚不生，除因現實層面的財務、內捲等壓力，AI聊天機器人的出現，也正改寫中國年輕人的社交與情感模式，在生活壓力、情感焦慮與數位依賴日益加劇的背景下，「與AI談戀愛」已不再是退而求其次，而是一種「更划算、更自在」的親密選擇。

2025-06-30 07:00