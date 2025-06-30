洪水淹至四川 成都暴雨創紀錄嚴重積水

大陸西南近來暴雨成災，成為重災區的貴州榕江縣雖在昨天終止防汛應急響應，但市面滿目瘡痍。四川繼貴州後成為暴雨災區，成都三個地區昨早降雨量更高居全大陸前三名，多地嚴重積水，官方已提升四川的警戒等級。

成都地鐵天府三街站內出現有如瀑布般的漏水，大批工作人員連忙堆放沙包擋水；而成都高新區一處社區的地下車庫在短短半小時內就被雨水灌滿，造成50多輛車泡水；錦江區更出現外送員用橡皮艇送餐的畫面。

據央視網消息，6月28日四川省氣象台即發布暴雨藍色預警，29日晨官方再發全城警報，指新一輪洪峰將達253米，要求全城人員撤離，同時將防汛應急響應再度提升至最高級（一級）。

大陸中央氣象台指出，昨日，最強降雨出現在四川中東部，大部地區出現暴雨或大暴雨，四川宜賓和自貢局地特大暴雨（250～292毫米），上述地區最大小時降雨量達90～117毫米。預計今（30）日，強降雨中心將位於四川東北部 、重慶北部、陜西南部等地，上述地區有暴雨或大暴雨（100～200毫米），局地並伴有短時強降水或雷暴大風等強對流天氣。