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上海、大阪神戶渡輪 時隔5年恢復客運

中央社／ 上海30日電

中國上海、日本大阪與神戶國際渡輪航線時隔5年恢復旅客運輸，先前由於COVID-19疫情中斷客運服務，目前為載客測試期，將於7月12日起對普通旅客售票。

據共同社29日報導，中國上海、日本大阪與神戶國際渡輪航線時隔5年恢復旅客運輸，約30名中國旅客在28日搭乘「鑒真號」從上海港出發前往大阪港。

這條航線先前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，從2020年1月起中斷客運服務。預計將從7月12日起，對普通旅客售票。

日本駐上海總領事館總領事岡田勝28日出席船內儀式，他表示，期待鑒真號成為中國、日本間的橋梁，希望大家乘船前往「大阪關西世博會」。

鑒真號規劃每週從上海出發，隔週交替在大阪、神戶靠港，單程為3天2晚。鑒真號可載客192人；鑒真號從去年6月開始運送貨物。

據澎湃新聞報導，中國上海、日本大阪與神戶國際渡輪航線為上海唯一對日客貨運渡輪航線，有利於強化長三角與日本關西地區供應鏈連，助力電子產品、生鮮冷鏈等貨運高效流通。

報導提到，規劃28日起展開3個航次載客測試，後續將根據測試情況進一步優化，後續再確定市場化營運。7月11日為中國航海日，當天鑒真號也會開放社會公眾參觀。

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