香港迪士尼20歲 添2主題區

聯合報／ 香港特派員李春／綜合報導
香港迪士尼樂園安排史上最大型花車巡遊和夜間匯演，慶祝開業20周年。圖為日前與昂坪360舉辦活動。（中新社）
香港迪士尼樂園安排史上最大型花車巡遊和夜間匯演，慶祝開業20周年。圖為日前與昂坪360舉辦活動。（中新社）

迪士尼樂園進入香港20周年，香港滿城可見迪士尼。地標太平山頂凌霄閣，出現了超巨型米奇等打卡設施，香港地鐵、機場快線和山頂纜車，都有迪士尼樂園裝飾車廂，28日晚，樂園更安排了開幕以來最大型的花車巡遊和夜間匯演。

香港迪士尼樂園2005年9月開幕，是繼東京迪士尼樂園之後第二座亞洲迪士尼樂園。樂園由港府與華特迪士尼公司合資擁有，目前仍是全球總面積最小的樂園，但擁有全球迪士尼樂園中最大的「探險世界」、「玩具總動員大本營」、「魔雪奇緣世界」及兩個全球獨有園區「灰熊山谷」和「迷離莊園」。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭說，香港迪士尼樂園去年在多方面表現都刷新紀錄，遊客增長亦迅速，今年是20周年，相信良好勢頭可以持續。園區內的Marvel及Pixar主題區已開始施工，是香港迪士尼首次同時進行兩項主題區施工，將會位於反斗奇兵及冰雪奇緣主題區附近。

港府財政司司長陳茂波在迪士尼慶祝儀式上說，香港迪士尼樂園是重要且具地標性的旅遊地點，去年迎來創紀錄的770萬人次遊客，港府將繼續加強與迪士尼樂園合作，建立更有創意的夥伴，為旅客創造更豐富體驗。

在香港地標太平山頂，已推出迪士尼主題活動「Mickey Keep It Real」，設多個打卡區，山頂纜車亦融入米奇與好友的元素，並於凌霄閣推出期間限定店和主題精品。港鐵有條迪士尼線，此線與及香港迪士尼樂園同慶20周年，港鐵多條路線都換上新裝，變身迪士尼主題列車。

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