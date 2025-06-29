睽違五年！中日班輪「鑒真號」恢復載客、每周從上海出發

連結上海與日本大阪、神戶的國際輪渡「鑒真號」，時隔5年在28日恢復客運，該航線受新冠疫情影響，從2020年1月起中斷客運服務。7月12日起的航次，計劃開放予普通旅客。

日本共同社報導，復運當天有約30人包括中國旅搭乘「鑒真號」輪從上海港出發，前往大阪港。日本駐上海總領事館總領事岡田勝也出席了在船內舉行的儀式，並呼籲：「期待鑒真號成為（中日）兩國之間的橋樑。希望大家乘船前往大阪‧關西世博會。」

據了解，鑒真號每周從上海出發，隔週交替在大阪和神戶靠港。單程為三天兩夜。鑒真號可載客192人，有5種客房類型，比如可住8人的榻榻米、4人床位間等。鑒真號去年6月開始運送貨物。

鑒真號船名取自8世紀東渡日本、為日本佛教發展作出貢獻的唐代高僧鑒真。日中輪渡航線根據政府間協議於1985年開通，以增進青少年交流。

事實上，在6月12日的中日班輪船港聯動應急演練上已透露前述訊息，澎湃新聞報導，中日國際輪渡有限公司總經理周振輝表示，中日班輪客貨運航線有著40年的歷史，歷經三代，1985年開線最初是為促進中日青少年交流，1985年，「鑒真號」輪首航日本，開闢了上海至日本第一條國際客貨班輪航線，定期往返於上海-神戶-大阪間，這是中日兩國恢復邦交後中日航線上的第一艘客貨班輪，也是中國對外開放的第一個海上客運窗口。

周振輝表示，「相比較郵輪，中日班輪是作為交通運輸工具，遊客抵達目的地後可以下船，實現日本或中國的深度游，回程是否要坐船按個人所需決定。」

1994年，「新鑒真」輪作為第二代，替代了1985年啟用的「初代」。2024年，「新鑒真」輪30年載客資質已滿，退出客運。2024年6月，最新一代高端豪華客滾船「鑒真號」輪投入運營。