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陸南方貴州洪水轉移！四川成都成豪雨災區 降雨創紀錄嚴重積水

中央社／ 台北29日電
受連日暴雨影響，貴州省榕江縣一周內兩度遭洪水淹沒。圖為28日榕江縣城空拍照。新華社
受連日暴雨影響，貴州省榕江縣一周內兩度遭洪水淹沒。圖為28日榕江縣城空拍照。新華社

中國南方近來豪雨成災，成為重災區的貴州榕江雖在今天終止防汛應急響應，但市面已滿目瘡痍。而四川繼貴州後成為豪雨災區，成都3個地區今早降雨量更高居全國前3名，多地嚴重積水，中國官方已提升四川的警戒等級，列入新一波防災重點。

連日飽受豪雨肆虐的榕江縣，日前已數度發布全城警報，最近一次更要求洪災危險區居民全數撤離，大批民眾連忙攜帶家當撤離家園，造成交通壅塞。而當地洪水雖已退去，縣府並在今天上午宣布終止防汛應急響應，轉入常態化防汛工作，但根據網傳畫面，榕江縣城區及部分鄉鎮街道滿是淤泥及垃圾，滿目瘡痍。

綜合中國媒體報導及網路訊息，原在貴州一帶的豪雨區昨天開始向四川境內轉移。截至今早7時，中國全境2569個國家級氣象觀測站中，位在成都的郫都、溫江、雙流位居全國每小時降雨量前3名，而郫都全日累計降雨量更達286毫米，已打破2013年創下的215毫米紀錄。

報導指出，成都今天取代貴州榕江，成為全中國暴雨核心區。其中，成都地鐵天府三街站內出現有如瀑布般的漏水，大批工作人員連忙堆放沙包擋水；而成都高新區一處社區的地下車庫在短短半小時內就被雨水灌滿，造成50多輛車泡水；而錦江區更出現外送員用橡皮艇送餐的畫面。

因應豪雨來襲，加上氣象預報指出，四川盆地從今早到明早將普遍降下中到大雨，部分地方更有豪雨及大豪雨，甚至有特大豪雨及強烈陣風等天氣，四川省防汛抗旱指揮部今天上午11時啟動4級防汛應急響應；而四川省水利廳也同時將洪水災害防禦4級響應升至3級。

氣象單位並評估，未來3天四川東部恐有強降雨過程，局部地區雨量恐創新高。因此，中國自然資源部也自今天上午10時針對四川省啟動地質災害防禦4級響應。

除四川外，中國氣象單位預測，今明兩天四川盆地、甘肅東南部、陜西南部、重慶大部等地有大到豪雨，部分地區恐有大豪雨乃至特大豪雨。中國氣象局今天因此將重大氣象災害（暴雨）應急響應從4級提升為3級。

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