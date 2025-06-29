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「背靠祖國」優勢 港大攬牛津、劍橋人才收30餘份申請

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布「世界大學排名2026」，香港有9間大學上榜，其中香港大學躍升6位至全球第11名，創下香港歷來最高排名。（中新社資料照片）
國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布「世界大學排名2026」，香港有9間大學上榜，其中香港大學躍升6位至全球第11名，創下香港歷來最高排名。（中新社資料照片）

香港正積極利用大陸對外聯通的角色，甚至招攬外國人才。香港大學副校長兼醫學院院長劉澤星近日表示，該校早前到英國牛津、劍橋等高等學府招募人才，收到30多人提交履歷表，他們看中香港的發展機會，尤其是香港與大陸關係密切，認為大陸科技發展一日千里。

綜合香港01、香港電台報導，劉澤星在商台節目《政好星期天》做出前述表述。劉澤星也說，港大亦正與劍橋大學醫學院商討合作，包括容許港大醫科生在增潤學年，前往劍橋修讀博士課程。

劉澤星稱，香港大學和醫學院的國際排名位於世界前列，認為在香港生物科技領域擁有良好的投資前景。他說，香港是一個國際化城市，實施低稅制，而且「背靠祖國」，大灣區亦擁有8,000多萬人口，有助吸引外來投資。

他進一步說，香港稅低、薪金達國際標準，加上不少學者看中香港發展機會及與大陸的聯繫，有意來港工作。

此外，劉澤星指出，香港兩間醫學院的臨床試驗中心進行的臨床藥物研究，得到美國和歐盟承認，亦獲得大陸官方認可，即是在香港研發的新藥物可以全世界通行使用，這亦有助日後將世界其他國家的新藥物帶入中國大陸。

報導指出，港大及中文大學醫學院分別推出4年制第二學位醫科課程，首年各設25個名額，預料首批新生今年9月入學。

劉澤星表示港大醫學院目前收到900多個入學申請，包括800多名香港本地生，亦有部分申請人曾在海外不同頂尖學府修讀本科課程，期望海外學生日後可把外國學習文化帶到港大，擴闊香港本地生的國際視野。

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）6月中旬公布「2026 QS世界大學排名」結果。香港共有九間大學上榜，其中五間躋身全球首100位。排名最高依舊是香港大學，較去年躍升了6位，位列全球第11位，創排名新高，成亞洲「二哥」。亞洲一哥則為新加坡國立大學。

香港 醫學院 港大

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