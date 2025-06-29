沒戲拍 陸劇《新蕭十一郎》男星于清斌送外賣維生
大陸影視業陷入寒冬，已經衝擊不少藝人的生活。在古裝武俠劇《新蕭十一郎》中飾演鍾愛風四娘的楊家馬場少主楊開泰的男星于清斌，傳出因無戲可拍，如今只能靠送外賣維生，引發不少大陸網友關注。
現年41歲的于清斌日前在社交平台個人帳戶發布影片稱，他現在是一名外賣員。影片中他騎著電瓶車、手拿餐盒賣力奔跑，還自我調侃：「差點忘記自己之前幹啥的了！」
但這則影片發布後被不少網友質疑他是在炒作。近日，于清斌再發影片回應網友質疑說：「我的確需要關注，但不是為了當網紅，我需要拍戲的機會。」
于清斌表示，他2020年在北京六環買了一套房，但近幾年因影視行業寒冬，拍戲機會越來越少，而且大陸現在片酬也已經降到十幾年前他剛畢業時的程度。他的存款很快就消耗完，甚至到了借錢度日的地步。
于清斌還在影片中哽咽說，「我自己也沒有想到，會有一天自己會淪落到四處借錢度日的這種地步，房貸逾期我也沒有想到。」
于清斌稱，他是今年3月開始，租了輛電瓶車，在一家超市當駐店配送員。但因為是新手，騎車比較慢，經常超時，送的單量也比別人少，不過送外賣還是多多少少能幫他減輕一點點房貸壓力。
于清斌1984年4月18日出生於吉林延邊，畢業於北京中北國際演藝專修學校，曾參與《大明嬪妃》、《情定三生》、《新蕭十一郎》、《巫蠱筆記》等多部戲劇演出。
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