一周淹水兩次！貴州「村超」起源地4萬人緊急撤離

貴州「村超」（農村組織的足球比賽）起源地榕江縣再遭暴雨侵襲，此前已受洪水重創的縣城一周內兩度被洪水淹沒，當地居民苦不堪言。28日清晨，榕江再發全城警報，指新一輪洪峰將達253公尺，要求全城人員撤離，同時將防汛應急響應再度提升至最高級（一級）。而據當地政府最新公告，目前強降雨天氣過程結束，並轉入常態化防汛工作。

榕江發布消息稱，28日強降雨天氣過程已結束，經調度，全縣江河湖庫汛情平穩。縣防汛抗旱指揮部決定於29日10時終止防汛一級應急響應，轉入常態化防汛工作。

據大陸中央氣象台預報，29日白天，貴州省南部和西部地區陰天間多雲有陣雨或雷雨，其餘地區多雲間陰天有分散陣雨或雷雨，赤水河谷和東北部個別市縣午後有35℃以上高溫；29日夜間，遵義市西部陰天間多雲有陣雨或雷雨，局地中到大雨，個別鄉鎮暴雨。

當地防汛抗旱指揮部也公布，由於受災區域道路承載能力有限，作業面小，大量支援隊伍集中湧入可能導致交通堵塞、物資調配延遲，影響救援效率。因此呼籲各界救援隊暫緩自行赴現場救災。

綜合新華社、澎湃新聞、央視等報導，截至28日18時，榕江縣8,000餘名幹部已緊急組織撤離轉移群眾共計1萬1,992戶4萬1,574人。

28日22時，在榕江縣參與救援工作的貴州藍天救援隊隊長王毅表示「水已經退了」。王毅稱，救援隊出動了170多名救援人員。19時左右，新一輪洪水開始消退，他所處的老縣城被水淹的區域，水最深的地方達到了2公尺多。

另據28日17時30分航拍畫面顯示，洪水漫入榕江城區，「村超」球場再次被淹。榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽，簡稱貴州「村超」，是一項起源於榕江縣的鄉村足球賽事，由榕江縣三寶侗寨村民於2023年自發組織舉辦後火爆出圈。到2025年，參賽村隊已增至108支。而「村超」賽場所在的老城區，絕大部分地勢都比較低窪。在24日的第一輪洪水中，「村超」球場僅10分鐘就被完全淹沒。洪水退去後，堆積的淤泥最深達到了60公分。

事實上這已經是榕江縣二度遭遇洪峰過境，時間區隔不過短短一周。《瀟湘晨報》報導，很多市民最近回家打掃衛生，家裡全是淤泥、遍地狼藉，「打掃了兩天還沒搞好，水又來了」。住在「村超」賽場附近的市民王敬稱，球場已再次被水淹沒，前兩天自己買了水、泡麵等食品，「但沒想到暴雨來得這麼快」。

大陸發改革委在25日緊急安排中央預算內投資人民幣1億元基礎上，追加安排1億元，支持貴州省特別是黔東南州榕江縣、從江縣，黔南州三都縣等災區交通、水利、醫療衛生、教育等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復，推動盡快恢復正常生產生活秩序。