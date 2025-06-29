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上海樂高樂園雲霄飛車故障 遊客高掛半空熱烤40分鐘

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
試運營中的上海樂高樂園28日傳出熱門遊樂設施「樂高大飛車」在運行過程中突發故障，導致十餘名遊客正中午被懸掛於軌道上長達40餘分鐘。（圖／取自《貝殼財經》）
試運營中的上海樂高樂園28日傳出熱門遊樂設施「樂高大飛車」在運行過程中突發故障，導致十餘名遊客正中午被懸掛於軌道上長達40餘分鐘。（圖／取自《貝殼財經》）

正在試運營、預計7月5日正式開園的上海樂高樂園再度傳出設備故障事件，園區內熱門遊樂設施「樂高大飛車」28日在運行過程中突然故障，導致十餘名遊客被懸掛於軌道上長達40餘分鐘，而當時上海戶外氣溫達37攝氏度，據悉還有遊客因此嚇哭。

據了解，前述事件發生在6月28日12時許，正值酷熱的中午時分。當日下午，金山區相關部門表示，此次故障中無人員受傷報告，調試階段設備出現性能波動屬於正常現象；當日17時，上海樂高樂園APP上看到，「樂高大飛車」項目已恢復運行。

新京報旗下《貝殼財經》引述現場目擊者王先生描述，事故發生時，「樂高大飛車」正在軌道爬坡，隨後設備突然停止運行，過山車（雲霄飛車）車廂懸停在傾斜軌道上。「遊客中有人在哭」，王先生稱，工作人員在幾分鐘內趕到現場安撫遊客情緒。大約40分鐘後，被困遊客才在樂高樂園工作人員引導下，撤離至安全區域。

上海樂高樂園運營方回應，「發現騎乘設備停運後，樂園的工作人員按照標準流程立即組織遊客疏散工作，所有遊客在工作人員的引導下安全有序撤離，無人員受傷。下午『樂高大飛車』已經恢復運營。」運營方表示將持續密切關注受影響的每位遊客的情況，以確保他們接下來能有好的遊園體驗。

值得注意的是，上海市市場監管局6月24日才聯合市應急管理局、市文旅局、市消防救援局、金山區政府等多部門對樂園開展特種設備專項檢查，重點檢查了騎乘設備的安全壓槓、制動裝置和應急救援系統，並模擬了「突發停電致遊客高空滯留」的事故演練。

距離上海樂高樂園正式開園不到一周，但試運營期間便頻頻傳出故障與爭議事件。試運營首日，4D劇場淋雨設備就曾突發「水特效設備」故障，遊客被淋濕，提前結束放映。此外，近期樂高樂園還規定，若遊客損害積木，最高能賠償人民幣1.5萬元（約合新台幣6.3萬元），引發遊客質疑賠償合理性。

上海樂高樂園自5月31日起啟動內測，6月20日啟動試運營，7月5日將正式開業。樂高大飛車6月20日轉入試運營階段後才開始接待遊客。試運營期間，樂高大飛車因為相比園內其他項目在刺激性上更勝一籌，是樂高樂園內最受歡迎、排隊時間最長的騎乘項目，人多時往往要排60分鐘左右。

雲霄飛車 樂高 上海

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