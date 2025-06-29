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陸搭機禁帶無3C認證行動電源

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸民航局新規實施首日，武漢天河國際機場已有一大堆行動電源被攔。圖／取自長江雲新聞
大陸民航局新規實施首日，武漢天河國際機場已有一大堆行動電源被攔。圖／取自長江雲新聞

大陸民航局禁止旅客攜帶無3C認證行動電源上機，昨天正式實施。從媒體報導及旅客分享來看，各家機場的提醒標示和安全檢查的設置不盡相同，有的至少會檢查兩次，有的則是在經過正式檢查前會被多次提醒。

今年以來，大陸連續發生多起旅客攜帶的行動電源（陸稱充電寶）等鋰電池產品在機上起火冒煙事件，大陸民航局廿六日發布緊急通知，自六月廿八日起，禁止旅客攜帶沒有3C認證、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐大陸境內航班。

事實上，部分幾場自廿六日就開始此項安全檢查，很多旅客的充電寶都被攔截丟棄。所謂的3C是「中國強制認證」，英文名稱為「China Compulsory Certification」，縮寫為CCC。

新京報昨天報導，上海虹橋國際機場Ｔ２航站樓內在航廈入口安檢處、報到區域以及安檢通道等顯眼位置，均增設「充電寶新規」告知牌，明確提醒旅客哪些行動電源不能帶上飛機。

航廈入口的安檢處設有「充電寶自棄筐」，提醒旅客檢查自己的行動電源是否符合新規要求，如果不符合可以選擇自棄或者由家人、寄快遞等方式帶回，避免進入安檢區域後再退出來。

現場工作人員透露，僅昨天（廿八日）航廈開放至早上八點多，現場已收集了三大框旅客自行放棄攜帶的行動電源。

湖北「長江雲新聞」採訪到一位昨天上午武漢天河國際機場辦理乘機手續的鄧女士。她表示，辦理完行李托運後，乘客需要先經過專門檢查行動電源的安檢環節，才能進入常規乘機安檢區域。所有包內攜帶的行動電源都會被檢查，無3C認證會直接被扣留，而通過檢查的則會貼上已檢標識。

另一位昨天在北京首都機場T3搭機的大陸網友分享，一到報到窗口就看到新的標示，前往安檢的路上會有工作人員舉牌子提醒，安檢放托盤的時候工作人員會看一眼檢查，過安檢機器後出來又會有人看一次，合計總共五次提醒。

行動電源 機場

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