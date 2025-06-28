快訊

疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

徐乃麟自曝吃這道上海名菜中毒 連拉5天險沒命「從此有陰影」

一票大咖現身！貝佐斯3天「威尼斯世紀婚禮 」 創造逾300億經濟效益

貴州榕江才清淤洪峰又來 全城警報防汛提升最高級

中央社／ 台北28日電
貴州省榕江縣遭遇持續性強降雨，導致多地出現嚴重淹水。圖為24日，榕江縣城道路、籃球場、足球場等慘遭大水淹沒景象。圖／中新社
貴州省榕江縣遭遇持續性強降雨，導致多地出現嚴重淹水。圖為24日，榕江縣城道路、籃球場、足球場等慘遭大水淹沒景象。圖／中新社

近期飽受水患之苦的貴州榕江縣今天再次發布全城警報，因應洪峰過境，7大洪區人員全部撤離，並從中午12時30分起將防汛二級應急響應提升為防汛一級應急響應，也就是最高級。

央視新聞報導，榕江縣政府防汛抗旱指揮部今天發布通知，預計榕江縣都柳江石灰廠水文站下午5時左右出現洪峰水位253.50公尺（相應洪峰流量每秒8360立方公尺），超保證水位（251.50公尺）2.0公尺。經會商研判，決定從28日12時30分起，將第6號防汛二級應急響應提升為防汛一級應急響應。

據榕江發布消息，榕江縣7大洪區人員須全數按照撤離路線撤離。

封面新聞報導，原本已經在清淤重建的榕江今天又遭受大雨襲城，居民緊急撤離。當地居民說商戶都正在駕車往高處開，地勢低點的村超球場已經又進水了。不僅商戶在開車撤離，連救援搶險的挖機、鏟車等大型機械設備也都在轉移。

28日，受持續降雨及上游來水影響，貴州榕江縣域內各條河水持續上漲、都柳江洪水洪峰將再次過境縣城，並超出保證水位。

洪水 水患

延伸閱讀

30年一遇洪水 貴州榕江撤4萬人 村超球場淹水逾1米深

影／強降雨又遭洪水倒灌...貴州商場如「瀑布」 店家不及搬貨：損失很大

相關新聞

貴州榕江才清淤洪峰又來 全城警報防汛提升最高級

近期飽受水患之苦的貴州榕江縣今天再次發布全城警報，因應洪峰過境，7大洪區人員全部撤離，並從中午12時30分起將防汛二級應...

操場打地鋪、躺衛生間水池…宿舍沒空調 東北大學生花式避暑

中國多地近日酷熱，被稱為「冰城」的哈爾濱也出現攝氏36度高溫，由於當地高校宿舍大多沒裝冷氣，而晚間斷電後連電風扇也無法使...

知名數學學者張益唐自美返中 受聘廣州中山大學

繼丘成桐全職受聘清華大學，再有知名美籍華裔數學學者歸國任教；世界頂級數學學者張益唐近日舉家搬回中國，受聘於廣州中山大學，...

宿遷隊房產中心開直播 挨轟資本染指 網：退出十三太保

江蘇城市足球聯賽（蘇超）正值熱潮，宿遷隊近日卻因舉辦粉絲見面會遭質疑「過度商業化」。宿遷隊部分球員6月26日現身當地建發...

83歲蔡瀾病逝 港4大才子全殞落 曾說墓誌銘只刻「我活過」

與金庸、倪匡、黃霑並稱為「香港四大才子」之一的蔡瀾25日病逝，享壽83歲。家屬27日在其社交媒體發文稱，「我們敬愛的蔡瀾...

追憶蔡瀾 成龍發長文悼念半個師父 周星馳：千里快哉風

「香江四大才子」蔡瀾離世，好友家屬以至電影界紛紛致哀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。