中國大陸機場新規定！「尿袋」沒這認證一律禁帶 驚現丟棄潮「屍骸」滿地

中國大陸多個機場出現行動電源丟棄潮！為保障航空運行安全，中國民用航空局（民航局）宣布將於6月28日全面禁止旅客攜帶一類行動電源。然而，新規定尚未在各大機場全面普及，已有不少網友在小紅書分享，在通過安檢時被沒收行動電源的經歷，從網友分享的照片當中更可見現場行動電源堆積如山。準備北上旅行的朋友，想知哪一類不可帶，出發前又有什麼要注意，就要看看內文！

中國民航局6.28實施新規定 部份機場已明確生效

中國民航局於官方微信公眾號發文指，今年以來多次發生旅客攜帶的行動電源等鋰電池產品在飛機上起火冒煙事件，近期更有不少中國品牌的行動電源因存在安全風險，有多個批次被召回，甚至被中國國家市場監管總局撤銷或暫停其3C認證。

故此，為保障航空運行安全，中國民航局於6月26日發布緊急通知，宣布由6月28日起將禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的行動電源，乘坐境內航班。目前，首都機場、深圳寶安國際機場、寧波櫟社國際機場以及新疆機場集團已明確開始實施此項規定。

網友分享行動電源被沒收 現場堆積如山

而近日已有不少網友在小紅書分享，自己在大陸機場過安檢時，被沒收行動電源的情況。從網友分享的照片當中可見，現場被沒收的行動電源更是堆積如山。到底如何知道自己常用的行動電源是否符合規格？

什麼是3C認證？

中國民航局的新規定強調禁止旅客攜帶沒有3C標識或3C標識不清晰的行動電源，而所謂的3C認證，其實是屬於國內保護消費者人身安全、國家安全及環境所實施的市場制度。如果大家所購買的行動電源產地來自內地，只要於機身底部位置便可查閱是否印有3C標識。

大陸機場「行動電源」乘機規定

中國民航局對「行動電源」有不少限制，因此建議準備出發的朋友，不妨參考以下規定，在出發前檢查清楚自己的「行動電源」是否符合資格，此外，也建議大家出門前提早為電子產品充電，以免因無電而關機！

1. 禁止攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的行動電源乘坐境內航班。 2. 行動電源的容量限制須≤100Wh（約20000mAh），可隨身攜帶，無須申報。 3. 100Wh至160Wh須經航空公司批准，每人限帶2塊。 4. 大過160Wh禁止攜帶。 5. 必須隨身攜帶，禁止托運。 6. 行動電源外觀須完好無缺（無發脹、破損或漏液情況） 7. 飛機內全程禁止使用行動電源。

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文章授權轉載自《香港01》