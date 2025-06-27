來港工作不滿！港漂女嘆被叫「大陸妹」感冒犯排外 這2字更侮辱

愈來愈多陸人來香港工作，但職場文化差異需要時間適應。有大陸來港工作女生於小紅書發布千字文訴苦，指自己在香港工作2星期，便因被香港同事稱作「大陸妹」感到冒犯，認為是「排外」，直斥「何必費勁講什麼粵語？反正我是大陸妹，他們也會說普通話」，又形容「香港人的mean是一種潤物細無聲的mean」。

貼文引來網友熱議，不少大陸網友認為「大陸妹」是「歧視字眼」，又認為如果被稱呼「北姑」會更侮辱，「你叫他做阿燦囉」、「叫她們香港仔啊」。也有網友認為毋須太敏感，「看語境吧，我也試過被叫大陸妹，但是人家很親切，我還很開心」、「換我我會自稱大陸妹，是大陸人又不丟臉」、「我覺得大部份香港人還是很友好熱情的」。

「在香港返工被叫大陸妹了！」該港漂女於小紅書發布千字文，講述在香港上班被同事「冒犯」、「排外」經歷，聲言「本大陸妹無能狂怒，明天照常上班，因為馬上發工資了」。

來香港上班 港漂女嘆被同事叫「大陸妹」感冒犯

原PO表示，其工作的公司除了老闆、自己及2位同事，大部份都是香港人，「公司基本全員港人，老板馬來西亞人，也有日本人1位，英國人1位，以及大陸妹本人1位」。

原PO憶述，當日是上班第2個星期，她下班時看到同事「不知道在那搞啥，嘰嘰喳喳的」，起初不以為意，惟進升降機才「反應過來」被「冒犯」，「剛剛那一堆人笑來笑去的，好像有1個女聲說了句『你們搞快點啊，大陸妹都收工啦』。omg，後知後覺自己被冒犯」。

港漂女：何必費勁講什麼粵語？

原PO指出，她每天「基本95%時間講粵語」，早上看見同事會主動問候「早晨」，對接工作或者開會也都是粵語，沒想到被叫「大陸妹」冒犯，為自己每天用粵語與同事交流感到不值，直指「何必費勁講什麼粵語」，「為什麼沒有叫英國同事英國佬或者日本同事日本佬呢？明明hr介紹過我，且大家100%都知道我的英文名。反正我是大陸妹，他們也會說普通話，我甚至在沒有嘗試融入的情況下感覺到一種排外，甚實挺少見的」。

港漂女：香港人的mean是……

原PO批評，「香港人的mean是一種潤物細無聲的mean，像是地鐵上上車那一瞬間你聽到不知道誰發出的一聲『嘖』。你扭頭想看看是誰或者什麼情況，發現原來人人都臭着一張臉」，揶揄「希望『香港妹』也能早點收工，這麼mean也是一種生命力了」。

大陸網友：叫「北姑」更侮辱

網友看過貼文議論紛紛，不少大陸網民認為「大陸妹」是「歧視字眼」，又認為如果稱呼「北姑」會更侮辱，「這種是歧視字眼了」、「有些叫北姑更侮辱」、「再mean點可以住哪的喊哪，牛頭角、黃大仙、柴灣妹、青衣妹、觀塘妹，看她們哪個的住址喊出來比較高級」、「你叫他地做阿燦囉」、「如果你覺得『大陸』二字，係自己受到地域歧視，你可以叫他香港佬」。

也有網友認為毋須太敏感，「小事啦！我在香港被人叫上海婆，我覺得沒什麼啊」、「看語境吧，我也試過被叫大陸妹，但是人家很親切，我還很開心」、「無所謂啦，我叫香港人澳門人都香港仔澳門仔，可能只是個稱呼」、「肯定跟你不熟才這樣叫啦，大膽點介紹自己，融入他們，不用那麼敏感，我覺得大部份香港人還是很友好熱情的」、「換我我會自稱大陸妹，是大陸人又不丟臉」、「不要在意。打份工，什麼人都有，下下在意就搞到自己不開心」。

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文章授權轉載自《香港01》