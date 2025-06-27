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四隻旅日貓熊明將返陸 日本民眾趕來惜別
由於日中大貓熊合作保護項目將於今年8月到期，據央視新聞，在日本和歌山縣「冒險世界」內的4隻旅大貓熊「良浜」、「結浜」、「彩浜」和「楓浜」，將於明日返回大陸，今天是對民眾公開亮相的最後一天，吸引大量日本粉絲前來惜別。
據央視新聞，此次送返大陸的4隻貓熊是被譽為「中日友好特使」的著名旅日大貓熊「永明」的妻女，分別是現年24歲的媽媽「良浜」、8歲的「結浜」、6歲的「彩浜」和4歲的「楓浜」。
據日本園方介紹，由於日中大貓熊合作保護項目將於今年8月到期，為減輕大貓熊在運輸過程中的身體負擔，雙方商定在氣溫相對涼爽的6月完成轉移。
據報導，貓熊「良浜」已步入高齡，返回中國大陸後將在醫療條件更為完善的環境中安享晚年；「結浜」「彩浜」和「楓浜」則將在大陸參與繁育計劃。
在此之前，日本冒險世界遊樂園自1994年起展開大貓熊繁育工作，至今已完成12次產崽、育成17隻幼崽，繁殖成果在中國大陸以外的大貓熊繁育機構中居於前列。
值得注意的是，此次返還後，如無新的大貓熊赴日，東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」將成為日本僅有的兩隻貓熊。
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