快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

聽新聞
0:00 / 0:00

四隻旅日貓熊明將返陸 日本民眾趕來惜別

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
歌山縣「冒險世界」4隻旅日大貓熊今天是最後一天公開亮相，日本粉絲趕來和貓熊惜別。央視新聞
歌山縣「冒險世界」4隻旅日大貓熊今天是最後一天公開亮相，日本粉絲趕來和貓熊惜別。央視新聞

由於日中大貓熊合作保護項目將於今年8月到期，據央視新聞，在日本和歌山縣「冒險世界」內的4隻旅大貓熊「良浜」、「結浜」、「彩浜」和「楓浜」，將於明日返回大陸，今天是對民眾公開亮相的最後一天，吸引大量日本粉絲前來惜別。

據央視新聞，此次送返大陸的4隻貓熊是被譽為「中日友好特使」的著名旅日大貓熊「永明」的妻女，分別是現年24歲的媽媽「良浜」、8歲的「結浜」、6歲的「彩浜」和4歲的「楓浜」。

據日本園方介紹，由於日中大貓熊合作保護項目將於今年8月到期，為減輕大貓熊在運輸過程中的身體負擔，雙方商定在氣溫相對涼爽的6月完成轉移。

據報導，貓熊「良浜」已步入高齡，返回中國大陸後將在醫療條件更為完善的環境中安享晚年；「結浜」「彩浜」和「楓浜」則將在大陸參與繁育計劃。

在此之前，日本冒險世界遊樂園自1994年起展開大貓熊繁育工作，至今已完成12次產崽、育成17隻幼崽，繁殖成果在中國大陸以外的大貓熊繁育機構中居於前列。

值得注意的是，此次返還後，如無新的大貓熊赴日，東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」將成為日本僅有的兩隻貓熊。

日本和歌山縣「冒險世界」內4隻旅日大貓熊將於明日返回大陸。央視新聞
日本和歌山縣「冒險世界」內4隻旅日大貓熊將於明日返回大陸。央視新聞

貓熊 日本

延伸閱讀

榮獲兩大日本文學獎、改編電影確定！《史賓諾莎診療室》6/27預購開跑

代購日本知名鼻炎藥物1421盒...海關攔下 判刑6個月

日本大地震預言發酵！台港客爆退訂潮 金澤飯店叫苦：團客預約歸零

社群誘殺9人白石隆浩今遭處決 日本政府時隔3年執行死刑

相關新聞

四隻旅日貓熊明將返陸 日本民眾趕來惜別

由於日中大貓熊合作保護項目將於今年8月到期，據央視新聞，在日本和歌山縣「冒險世界」內的4隻旅大貓熊「良浜」、「結浜」、「...

目標2030年前完成 陸擬蓋100優質戶外運動地

大陸國家發改委政策研究室副主任李超26日在新聞發布會上表示，為了滿足民眾對體育賽事和健身的需求，中國力爭到2030年建設...

北京汽車衝撞多名小學生 警方通報輕描淡寫

中國首都北京市下午發生一起汽車衝撞小學生事故，網路影片顯示該車撞擊力度甚大，多名孩童倒地不起。警方事後宣稱是駕駛「因操作...

請「槍手」男扮女裝代考 湖北高校調查：擬開除委托人

近日，位於湖北武漢的中南財經政法大學出現一宗學生委托他人代為考試的事件，代考者更涉嫌「男扮女裝」，令網民直斥離譜。

台灣人愛訪莫高窟 敦煌研究院長：今年人次或超越去年

位於大陸甘肅敦煌的世界文化遺產莫高窟，蘊藏的中華文化瑰寶深受喜愛，敦煌研究院院長26日向媒體指出，台灣遊客去年到莫高窟有...

北京35歲男駕車撞人多名學童倒地 官方：駕駛操作不當傷者已送醫

今日（6月26日）13時許，在北京密雲區育才路與東門大街交叉口附近發生一起汽車撞途人意外。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。