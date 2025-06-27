目標2030年前完成 陸擬蓋100優質戶外運動地

大陸國家發改委政策研究室副主任李超26日在新聞發布會上表示，為了滿足民眾對體育賽事和健身的需求，中國力爭到2030年建設100個左右高質量戶外運動目的地。

中新社報導，從「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽）熱度攀升，反映出民眾對多元化和群眾性的體育賽事、運動健身熱情高、需求大，也展現出中國的體育賽事和文化旅遊等相關產業發展蘊含著巨大潛力。

為了滿足民眾需求，提供更多更好的設施和環境，李超透露，國家發改委未來將積極會同相關部門，重點開展三方面工作。

一是積極拓展全民健身空間載體。支持有條件的地方統籌規畫、一體推進民眾身邊的運動場地設施建設，盡量在人口密度大、輻射範圍廣的區域，科學布局民眾喜聞樂見的運動場地設施，進一步提升可及性和便利性，更好滿足民眾就近便利運動健身需求。

二是加快推動戶外運動高質量發展。支持資源稟賦優、發展基礎好、有積極性的地方，大力發展冰雪、水上、山地等戶外運動，力爭到2030年建設100個左右高質量戶外運動目的地，以點帶面完善配套公共服務設施、提升服務質量、豐富賽事活動、強化品牌培育，擴大全民健身參與，積極推動戶外運動產業發展。

三是創新推動體育與文化旅遊深度融合。會同有關部門將繁榮群眾性賽事活動、深化文體旅融合等納入相關規劃和政策，指導各地推動體育賽事活動與非遺民俗、旅遊觀光、餐飲美食等深度融合，創新活動宣傳與推廣，提升賽事吸引力與綜合價值，努力實現「以賽興文、以賽促旅」。