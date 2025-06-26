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北京汽車衝撞多名小學生 警方通報輕描淡寫

中央社／ 台北26日電
今日13時許，在北京密雲區育才路與東門大街交叉口附近發生一起汽車撞行人意外。（影片截圖）
今日13時許，在北京密雲區育才路與東門大街交叉口附近發生一起汽車撞行人意外。（影片截圖）

中國首都北京市下午發生一起汽車衝撞小學生事故，網路影片顯示該車撞擊力度甚大，多名孩童倒地不起。警方事後宣稱是駕駛「因操作不當與行人發生碰撞」，迄今也沒通報傷亡人數，如此輕描淡寫遭大陸網友痛批。

X平台「李老師不是你老師」下午轉發大陸網友投稿的多支影片表示，北京密雲第一小學門口發生汽車衝撞小學生事件，多名孩童被撞倒地。網傳消息稱，有7名孩童和2名大人被撞。

影片顯示，肇事的灰色休旅車，車頭已騎到圍牆與大樹上卡住，顯示撞擊力道甚大。至少有5名孩童被撞後倒地不起，有孩童大量出血，還有孩童的身體已被衣服蓋住。

北京市公安局密雲分局下午4時23分發布警情通報稱，2025年6月26日下午1時許，在密雲區育才路與東門大街交叉口附近發生一起交通事故。經初步調查，韓某某（男，35歲）駕駛小客車行至事發路段時，因操作不當與行人發生碰撞，傷者被及時送醫治療。事故正在進一步調查處理中。

這份通報完全沒顯示是汽車衝撞小學生，還輕描淡寫稱是駕駛操作不當「與行人發生碰撞」，也沒說明傷亡人數。在微博相關貼文討論區，大陸網友痛批汽車衝撞這麼多人還稱「碰撞」，如此通報重大交通安全事故明顯是避重就輕；許多人質疑事故是蓄意衝撞。

至截稿，當地警方未進一步通報傷亡人數與肇事原因，陸媒僅轉發警情通報，未見進一步報導。

小學生 北京 交通事故

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