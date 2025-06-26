請「槍手」男扮女裝代考 湖北高校調查：擬開除委托人

近日，位於湖北武漢的中南財經政法大學出現一宗學生委托他人代為考試的事件，代考者更涉嫌「男扮女裝」，令網民直斥離譜。

中南財經政法大學教務部發布《2024-2025學年第二學期期末考試違紀舞弊情況通報（五）》稱，6月24日上午8:00-10:00，在文泰306考場進行的《高級會計學》考試中，會計學院學生李某揚（學號2021*****102）涉嫌委托他人代考，存在嚴重違紀舞弊行為。

根據《中南財經政法大學全日制學生考試違紀舞弊處理辦法（修訂）》第九條第二款，學校擬對李某揚給予開除學籍處分。據悉，代考者為李某揚通過網絡平台結識，事發後該代考者逃離現場，其身份正在進一步調查核實中。

此前，有網友在社交平台爆料，稱中南財經政法大學某考試中出現「男扮女裝替考」事件，引發廣泛關注。據網傳信息，有目擊者稱一名男子戴假髮和口罩冒充考生進入考場，後被監考老師識破。相關帖子在網絡上引發熱議，網友紛紛評論：「太離譜了！」、「替考風險這麽大，值得嗎？」、「雙方學籍都保不住，太不劃算。」

25日下午，內媒聯繫中南財經政法大學考務與學位管理辦公室，工作人員表示，網傳「男扮女裝替考」事件仍在調查中，具體情況以教務部官網後續通報為準。

學校方面強調，將繼續嚴肅處理考試違紀行為，維護公平公正的考試環境。

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文章授權轉載自《香港01》