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台灣人愛訪莫高窟 敦煌研究院長：今年人次或超越去年

聯合報／ 特派記者廖士鋒／敦煌即時報導
敦煌研究院院長蘇伯民26日表示台灣遊客到莫高窟的人次，去年3萬人，今年上半年已經2萬。（記者廖士鋒／攝影）
敦煌研究院院長蘇伯民26日表示台灣遊客到莫高窟的人次，去年3萬人，今年上半年已經2萬。（記者廖士鋒／攝影）

位於大陸甘肅敦煌的世界文化遺產莫高窟，蘊藏的中華文化瑰寶深受喜愛，敦煌研究院院長26日向媒體指出，台灣遊客去年到莫高窟有3萬人，今年上半年已有2萬人，全年可能超越去年，說明敦煌文化在台灣影響力越來越廣。

敦煌研究院院長蘇伯民26日下午接受兩岸媒體採訪時指出，去年我們（莫高窟）接待了將近300萬人遊客，台灣的遊客，院方也做了一個初步的統計，有接近3萬人，而台灣的遊客今年到上半年為止，現在快接近2萬人了，「可能今年全年的台灣遊客，到敦煌莫高窟的到訪量比去年還要多，這就說明了敦煌文化在台灣的影響力越來越廣、越來越大」。

針對兩岸文化交流，他還提到2023年的12月就在台灣舉辦了「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，據台灣方面提供的數據，大概有100多萬台灣的遊客去佛光山看了敦煌的展覽，除此之外，敦煌研究院還依託於台灣的一些基金會的支持，舉辦了一些比較小型的活動，比如說敦煌的音樂舞蹈展等等，還有在台灣的一些高校巡展。

蘇伯民透露，今年院方所管轄的麥積山石窟也會在台灣舉辦一個展覽，還有一些學術的交流活動，院方也邀請了一些台灣學者來到敦煌來參加學術交流的一些會議，還有一些互訪、參訪的一些活動，都是在莫高窟，「我覺得這幾年我們與台灣之間的交流，越來越頻繁也越來越密切」。

此外，前總統馬英九一行，26日上午參觀了莫高窟的隨後參訪96、61、45等洞窟，其中45窟為「特窟」。蘇伯民說，因為馬先生在台灣有一定的影響力，還有很強的號召力，他能親自帶領台灣學生來到莫高窟參訪，是非常有意義的一項活動，今後希望更多的有這樣的活動在莫高窟，能使更多的台灣年輕人了解博大精深的敦煌文化。

對於兩岸在敦煌文化研究方面的情況，蘇伯民提到，有一部分藏經洞的文獻在台灣保存，還有早期來到莫高窟進行臨摹的，像著名的畫家張大千先生也帶了一些他的臨摹作品，現在保存在台灣的故宮博物院，這些都使得台灣民眾能夠通過一些藏經洞的文獻的研究結果，和張大千的臨摹的作品，看到敦煌壁畫或者領略到敦煌壁畫的一些魅力，「我們也是希望，通過這樣的一些（內容），加強兩岸之間的一些文化交流」。

公開資料顯示，敦煌研究院前身是1944年成立的「國立敦煌藝術研究所」，隸屬於國民政府的教育部，中共建政後幾經調整，目前負責世界文化遺產敦煌莫高窟、天水麥積山石窟、永靖炳靈寺石窟，大陸全國重點文物保護單位瓜州榆林窟、敦煌西千佛洞、慶陽北石窟寺管理的綜合性研究型事業單位。院本部位於敦煌市東南25公里處的莫高窟，分院位於蘭州市城關區。截至2025年1月，全院職工總數為1,667人。

馬英九 壁畫 世界文化遺產

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