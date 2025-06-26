北京35歲男駕車撞人多名學童倒地 官方：駕駛操作不當傷者已送醫
今日（6月26日）13時許，在北京密雲區育才路與東門大街交叉口附近發生一起汽車撞路人意外。
網傳影片看到，肇事汽車疑似失控卡在欄杆上，多名學童被撞後躺在地面。有網民稱9人送院，其中兩名是大人，其他都是小孩，當中有被撞者當場死亡。
網傳有人死亡 官方通報稱「傷者已送醫」
北京市密雲區警方通報發布通報稱，6月26日下午1時許，在密雲區育才路與東門大街交叉口附近發生一宗交通事故。經初步調查，35歲韓姓男司機駕駛私家車行至事發路段時，因操作不當「與行人發生碰撞」，傷者被及時送醫治療。
通報稱，事故正在進一步調查處理中。
值得關注的是，北京近日多起汽車撞路人交通意外。5月15日通報稱，當日下午3時許，在海淀區健安西路發生一宗小客車刮碰行人事故，造成4人受傷。當局表示，傷者被送醫治療，肇事司機已被查獲。
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文章授權轉載自《香港01》
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