聽新聞
0:00 / 0:00
深圳牙科診所突倒閉近千人損失數萬元 阿伯交十幾萬元牙拔光只能吃粥
陸媒報道，深圳多名患者稱在南山區的「美澳口腔」診所看牙，已經預繳交了全款，但月初診所卻突然「跑路」，損失慘重；更有患者已交了35000元（人民幣，下同，約台幣14.3萬元）準備種牙，滿口牙齒拔完後現在只能吃粥。報道指有900人以上受影響，大部分人損失幾萬元。
廣東廣播電視台25日（周三）報道，患者徐先生表示，自己在該診所交了35000元準備種牙，滿口牙齒被拔完，3周後按要求前往診所取模，卻發現診所人去樓空，現在牙沒了只能吃點粥。
患者曾先生則表示，他去年取模後多次到診所，診所一直以「牙齒還沒做好為由」推遲治療，一直要求他等候，至6月初才發現診所關了門，「老闆跑了」。
報道指，診所現場有數十名患者在維權，大部分人損失幾萬元。患者何女士表示，有900人以上受影響。
此外，還有幾名診所員工被拖欠幾個月工資，診所倒閉前他們完全沒有接到通知。報道指，美澳口腔負責人的電話一直未能接通。
有人預繳近7萬元 需再交2萬多元完成療程
報道指，美澳口腔要求患者至另一家診所「小哈口腔」轉診，但轉診完成治療還要額外交錢。患者歐女士在美澳口腔預繳近7萬元（約台幣28.5萬元）種牙，「小哈口腔」要求歐女士再繳交2萬多元（約台幣8.2萬元）才能完成療程。
深圳市南山區衛健局表示，執法人員已到現場檢查並約談美澳口腔負責人。關於退費等糾紛問題，建議訴求人通過向法院提起民事訴訟的途徑解決。
延伸閱讀：
連鎖牙科福斯曼全國執笠 苦主逾千遍布北上廣深 有人預繳近6萬
34歲女疑遭牙醫｢拔錯智慧齒後被塞回｣ 痛極無眠 維權未果墮樓亡
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言