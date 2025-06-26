快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

聽新聞
0:00 / 0:00

減輕育兒負擔 中國數省發放托育消費券

中央社／ 上海26日電
廣東、江西、海南等3省於6月陸續發放「托育消費券」，專家認為，措施目的在減輕育兒負擔。示意圖／Ingimage
廣東、江西、海南等3省於6月陸續發放「托育消費券」，專家認為，措施目的在減輕育兒負擔。示意圖／Ingimage

中國廣東、江西、海南等3省於6月陸續發放「托育消費券」，家長送托嬰幼兒可用消費券扣抵托育費用，專家認為，措施目的在減輕育兒負擔、激發消費潛力，不過成效有待觀察。

中國廣東、江西、海南在6月陸續發放托育消費券。

據廣東省政府公開訊息，奠基於「2024年惠民托育券」試水溫基礎上，廣東從6月1日至8月31日發放「2025托育消費券」，使用範圍從先前12個地級市擴大為全省21個地級市。

2025托育消費券分為托育服務「體驗」、「消費」兩類型。體驗券有5天、10天兩種，鼓勵家長先體驗托育服務。消費券有人民幣500元（約新台幣2000元）、1000元、1500元、2000元，可一次性扣抵托育費用。

江西、海南托育消費券則是按月發放。

江西省衛生健康委訊息表示，托育消費券發放對象為0至3歲嬰幼兒，托育消費券面額為200元，可在定點托育機構核銷使用，每名嬰幼兒每月限用１張，今年累計使用不得超過1000元，部分地區會依實際情況提高面額。

海南針對未滿4歲嬰幼兒發放托育消費券，消費券面額分別為600元、300元、200元3種，年齡愈小、面額愈高。首批發放時間為6月19日；7至12月每月1日發放當月份額，持續7個月，消費券僅當月有效，不能跨月使用。

財新網26日報導引述一名匿名券商分析師的意見表示，地方政府發放托育消費券，這代表促消費政策範圍從商品消費、餐飲文旅擴展到托育等服務消費，目的在於減輕家庭負擔，激發消費潛力。

這名券商分析師認為，不過效果有待觀察，原因在於目前地方財政壓力較大，托育補貼規模和效果可能比不上消費品「以舊換新」政策；再者，嬰幼兒人數規模相對不大，也不是所有的家庭都會選擇托育服務。

消費券 托育 廣東

延伸閱讀

餐廳白飯免費…廣東老翁每天「拌醬油吃1碗」老闆回應了

廣東男大生虐殺哺乳期母貓 淋熱水剁爪棄屍 校方要查處

高醫岡山醫院：嬰幼兒有流感、COVID-19病例增加

追加20.2兆韓元預算！南韓將發放消費劵刺激經濟

相關新聞

小米前總監馮德兵被爆婚外情 傳包養200女 立性癖合約

小米前總監馮德兵近日被爆婚外情醜聞，爆料稱，馮德兵與超過200名女性簽署「包養合約」，內容涉及SM細節、無套條款、出勤制...

陸民航局：6月28日起 禁止攜帶無3C標識行動電源上機

由於今年以來，中國大陸已連續發生多起旅客攜帶的行動電源（大陸稱「充電寶」）等鋰電池產品在機上起火冒煙事件，為切實保障航空...

減輕育兒負擔 中國數省發放托育消費券

中國廣東、江西、海南等3省於6月陸續發放「托育消費券」，家長送托嬰幼兒可用消費券扣抵托育費用，專家認為，措施目的在減輕育...

餐廳白飯免費…廣東老翁每天「拌醬油吃1碗」老闆回應了

廣東江門一間飯館近日因為「免費供應白飯」的善舉引起關注。店主表示，自開業以來，有位老人每天會前來自備碗筷，打一碗白飯，再...

獻情懷、祭獎金 名校搶尖子生 瀋陽715分考生 電話被打爆

2025年各省高考成績和錄取分數線公布，中國各大高校火速進入「搶人」大戰模式。北京大學、清華大學等為代表的諸多知名高校主...

曾救上百棄嬰 浙江「和尚爸爸」傳詐千萬被捕 還疑養小三

十幾年間曾救助上百名孕婦及棄嬰的「和尚爸爸」道祿法師因涉詐騙罪被警方控制。經初步調查，道祿及另外3名同夥涉嫌將愛心人士捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。