快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

古埃及文物展 11月香港故宮見

中央社／ 香港26日電

香港故宮文化博物館將於11月20日起舉辦「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽，展品多達250件，全部來自埃及7間博物館，都是最新的重要考古發現。

星島日報網報導，故宮博物館今天與埃及最高文物委員會簽訂合作協議，展覽長達9個半月，將是香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍寶展。

據報導，屆時展出的珍貴文物有法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物、大型成套木乃伊棺和動物木乃伊等，年代距今約7300年至2000年不等，所有文物都是首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展。

故宮博物館估計，展覽可吸引60萬至70萬人次入場。

為配合展覽，博物館將會舉辦一系列公眾教育活動，包括表演、公開講座及工作坊等。

文物 埃及 博物館

延伸閱讀

萬海闢新航線！看好印度及東地中海發展 埃及擁戰略位置、關稅優勢

吉伊卡哇變港點！「CHIIKAWA DAYS」大型特展登陸香港

香港天王姜濤驚傳落海！遭船隻救起送醫 經紀人回應是本人

宜蘭歌仔戲文物普查發現50年歷史經典戲服 資深藝師純手工

相關新聞

小米前總監馮德兵被爆婚外情 傳包養200女 立性癖合約

小米前總監馮德兵近日被爆婚外情醜聞，爆料稱，馮德兵與超過200名女性簽署「包養合約」，內容涉及SM細節、無套條款、出勤制...

陸民航局：6月28日起 禁止攜帶無3C標識行動電源上機

由於今年以來，中國大陸已連續發生多起旅客攜帶的行動電源（大陸稱「充電寶」）等鋰電池產品在機上起火冒煙事件，為切實保障航空...

餐廳白飯免費…廣東老翁每天「拌醬油吃1碗」老闆回應了

廣東江門一間飯館近日因為「免費供應白飯」的善舉引起關注。店主表示，自開業以來，有位老人每天會前來自備碗筷，打一碗白飯，再...

獻情懷、祭獎金 名校搶尖子生 瀋陽715分考生 電話被打爆

2025年各省高考成績和錄取分數線公布，中國各大高校火速進入「搶人」大戰模式。北京大學、清華大學等為代表的諸多知名高校主...

曾救上百棄嬰 浙江「和尚爸爸」傳詐千萬被捕 還疑養小三

十幾年間曾救助上百名孕婦及棄嬰的「和尚爸爸」道祿法師因涉詐騙罪被警方控制。經初步調查，道祿及另外3名同夥涉嫌將愛心人士捐...

廣西豪雨 戰略礦銻沖入河汙染飲水 居民搶購礦泉水

中國南方豪雨成災，廣西七條河出現超警洪水；融水縣一處銻礦場21日遭豪雨沖刷，出現局部塌陷，場內堆放的部分銻礦被沖刷入河，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。