古埃及文物展 11月香港故宮見
香港故宮文化博物館將於11月20日起舉辦「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽，展品多達250件，全部來自埃及7間博物館，都是最新的重要考古發現。
星島日報網報導，故宮博物館今天與埃及最高文物委員會簽訂合作協議，展覽長達9個半月，將是香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍寶展。
據報導，屆時展出的珍貴文物有法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物、大型成套木乃伊棺和動物木乃伊等，年代距今約7300年至2000年不等，所有文物都是首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展。
故宮博物館估計，展覽可吸引60萬至70萬人次入場。
為配合展覽，博物館將會舉辦一系列公眾教育活動，包括表演、公開講座及工作坊等。
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