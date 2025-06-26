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中國「蘇超」聯賽振消費 國家發改委力推運動文旅

中央社／ 上海26日電

中國江蘇省城市足球聯賽掀起觀賽熱潮、帶動跨城消費，中國國家發改委今天表示，將與相關單位加強重點工作推動，力促體育賽事與文旅產業融合發展。

中國國家發改委26日上午召開記者會，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超於會上回應「蘇超」相關提問。蘇超為民眾、社群給予江蘇省城市足球聯賽的暱稱，類比中超、英超。

據北京青年報、人民網報導，李超表示，蘇超熱度攀升，成為網路熱議話題，反映群眾對於多元化、群眾性體育賽事與運動健身的熱情、需求，也展現出中國的體育賽事和文化旅遊等相關產業有巨大發展潛力。

李超說明，國家發改革接下來將會同相關部門，在推動體育、文旅產業發展、群眾性賽事等活動上，重點性展開3方面工作。

「一是積極拓展全民健身空間載體」，李超表示，將支持有條件的地方統籌規劃、推動群眾身邊運動場地設施建設，盡量在人口密度大、輻射範圍廣區域，科學布局運動場地設施，提升可及性和便利性，滿足群眾就近運動健身需求。

李超說，二為加快推動戶外運動高品質發展。支持資源條件佳、發展基礎好的地方，大力發展冰雪、水上、山地等戶外運動，力爭到2030年建設100個左右高品質戶外運動目的地，積極推動戶外運動產業發展。

「三是創新推動體育與文化旅遊深度融合」，李超說，將會同有關部門加強政策規劃，指導各地推動體育賽事活動與民俗節慶、旅遊觀光、餐飲美食等融合，加強活動宣傳與推廣，提升賽事吸引力與綜合價值，實現「以賽興文、以賽促旅」。

江蘇省城市足球聯賽由江蘇省13個地級市各自成立代表隊，球隊以城市命名，隊員不限於現役職業球員，足球業餘愛好者也可以參加。賽事期程為5月10日至11月2日，共計85場比賽，賽事在不同主場城市舉辦。

賽事安排13支代表隊「捉對廝殺」，第一場賽事在5月10日舉辦，受到大量關注，點燃網路社群討論度，構成後續賽事一票難求盛況，同時明顯拉動當地消費與旅遊成長。

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