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貴州榕江逾30年一遇的特大洪水 已致6人遇難

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
逾30年一遇的特大洪水6月24日襲擊貴州省榕江縣，部分地區水深甚至達到一層樓。（中新社）
逾30年一遇的特大洪水6月24日襲擊貴州省榕江縣，部分地區水深甚至達到一層樓。（中新社）

6月24日以來，貴州省榕江縣遭遇特大洪水。貴州省榕江縣防汛指揮部最新消息，截至6月26日11時，此次洪災造成榕江縣域內6人不幸遇難。

上海界面新聞指出，24日，榕江縣城洪水以肉眼可見的速度上漲。很快地，街道成河，交通停運，居民扶牆上樓避險，縣城在洪水逼近中陷入癱瘓。當日上午，榕江縣內平永河、寨蒿河、都柳江水位持續快速上漲，據預測，「均已超過30年一遇洪水等級」，防洪壓力巨大。

央視報導，此次洪災都柳江、平永河、寨蒿河水位持續快速上漲，最大洪峰流量為11,360立方公尺/秒，縣域內多處低窪地帶被淹，部分鄉鎮基礎設施損毀嚴重，出現交通受阻、通訊中斷、部分群眾被困等情況。

報導指出，目前，縣城水位已退至警戒水位以下，清淤排淤、防疫消殺、災後恢復重建、受困人員排查等工作正在進行中。

據新華社報導，受持續強降雨及上游來水疊加影響，6月24日，都柳江貴州榕江、從江段遭遇特大洪水，災情嚴峻。從江縣、榕江縣防汛抗旱指揮部先後將防汛應急響應從Ⅱ級提升至Ⅰ級。由於水位上漲快速，有民眾表示早上8點醒來就發現樓下的水已經淹到大腿根，另有民眾表示自己躲在三樓等待救援，並在當天下午被轉移到安全地帶。

榕江縣政府相關負責人稱，從23日開始，當地動員群眾全部轉移到安全區域。據統計，截至24日14時30分，榕江縣已轉移避險群眾1.28萬戶4.89萬人，從江縣已組織轉移避險群眾9,438戶3.2萬人。

貴州省並調集綜合性消防救援隊伍、專業應急救援隊伍、民兵、武警、社會組織等救援力量，攜帶排水裝備、衝鋒舟等設備赴榕江進行救援。黔東南州消防救援支隊也調派人力跨區域增援榕江和從江，武警黔東南支隊的80名官兵攜帶各類救援裝備馳援榕江。

貴州省榕江縣防汛指揮部26日通報，6月24日以來，貴州省榕江縣遭遇特大洪水，已造成榕江縣域內6人不幸罹難。（中新社）
貴州省榕江縣防汛指揮部26日通報，6月24日以來，貴州省榕江縣遭遇特大洪水，已造成榕江縣域內6人不幸罹難。（中新社）

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